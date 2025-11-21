मम्मी जरीन के निधन के बाद भाई जायद और भाभी मलाइका के साथ शिरडी पहुंची हृतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान, बोलीं- मम्मी की पसंदीदा जगह...

अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर, एक्टर जायद खान और उनकी पत्नी मलाइका शिरडी साईं बाबा मंदिर पहुंचे. यह जगह परिवार के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह ज़ायद की दिवंगत मां ज़रीन खान की पसंदीदा जगह थी. जायद के साथ उनके बेटे और उनकी बहनें सिमोन, फराह और सुज़ैन भी थीं. ज़ायद ने इंस्टाग्राम पर इस विज़िट की कई फ़ोटो पोस्ट कीं, जिसमें परिवार के साथ आशीर्वाद लेते और प्रार्थना करते हुए कुछ पल शेयर किए.

जायद ने शेयर की तस्वीरें

कैप्शन में लिखा था, "हमारी 20वीं सालगिरह पर मलाइका, मेरी बहनें सिमोन, फराह, सुज़ैन और हमारे बहुत करीबी और प्यारे लोग शिरडी साईं बाबा मंदिर में आकर धन्य हो गए, जो मेरी मां की पसंदीदा जगह है. हम एक परिवार के तौर पर सभी के लिए शांति, खुशहाली और सबसे ज़रूरी, दया और प्यार फैलाना चाहते हैं. भगवान आप सभी लोगों का भला करे! ओम साई राम #ब्लेसिंग #प्रार्थना #आभार."

7 नवंबर को हुआ था ज़रीन का निधन

ज़रीन खान, जो जाने-माने एक्टर संजय खान की पत्नी थीं, 7 नवंबर को 81 साल की उम्र में गुज़र गईं. अपनी मां को याद करते हुए, ज़ायद ने ज़रीन की प्रेयर मीट की क्लिप्स वाला एक वीडियो मोंटाज शेयर किया और उसके साथ उनके लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा.

उन्हें अपनी 'दुनिया' कहते हुए, ज़ायद ने लिखा, "वह मेरी दुनिया थीं, या मुझे ऐसा लगता था... जब तक मैंने हर तरह के लोगों की भारी भीड़ नहीं देखी, जो एक ऐसी महिला को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आए, जिसने हर किसी को महसूस कराया कि उसे देखा और सुना जाता है - चाहे वह किसी भी क्लास, सोशल स्टेटस या धर्म का हो. उनके लिए, सभी बराबर थे, और सभी एक जैसे ज़रूरी थे. मैं सच में खुशकिस्मत हूं कि मुझे अपनी मां के लिए इतना प्यार देखने को मिला. मैं इस बात के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि वह आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक मेरी ज़िंदगी में रहीं, क्योंकि उस समय का हर पल कीमती था."