जरीन खान की अस्थियां विसर्जित करते हुए नहीं रुके बेटे जायद खान के आंसू, पति संजय खान भी हुए इमोशनल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का पिछले दिनों81 साल की उम्र में निधन हो गया था. हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद हाल ही में उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खुद संजय खान ने फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें वह इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन उनके बेटे और एक्टर जायद खान भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस भी वीडियो को देख इमोशनल हो गए हैं.

इंस्टाग्राम पर कुछ घंटे पहले वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरी प्यारी पत्नी जरीन संजय खान की याद में. वीडियो में संजय खान वादियों के बीच बहती गंगा में परिवार के साथ जरीन खान की अस्थियों को विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में जायद खान काफी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं. जबकि एक हिस्से में संजय खान ने पत्नी के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जरीन लंबे समय से बीमार थीं, जिसके बाद उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली. संजय खान की पत्नी जरीन 60-70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस, मॉडल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और कुकबुक की लेखिका भी थीं. वह 1963 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे घर के सामने' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ देव आनंद मुख्य भूमिका में थे. इसके बाद फिल्म 'एक फूल दो माली' में जरीन ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था.

जरीन अपने ऑन-स्क्रीन काम के अलावा एक्टर-डायरेक्टर संजय खान से शादी के बाद भी खूब चर्चा में रहीं. दोनों ने साल 1966 में शादी की. उनके चार बच्चे-सुजैन खान, जायद खान, सिमोन और फराह खान अली हैं.

