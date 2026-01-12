विज्ञापन

धनाश्री वर्मा से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल ने किया मूव ऑन, बताया डिप्रेशन की वजह से छोड़े बड़े टूर्नामेंट, बोले- 'वह अपनी जिंदगी में खुश हैं'

युजवेंद्र चहल ने माना कि तलाक और ट्रोलिंग के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन अब उस दौर से बाहर निकलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.

धनश्री वर्मा के साथ युजवेंद्र चहल का हो गया है तलाक
नई दिल्ली:

इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल का बीता साल सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल भरा रहा. धनश्री वर्मा से तलाक के बाद चहल लगातार सुर्खियों में बने रहे. सोशल मीडिया पर कभी एलिमनी को लेकर तो कभी उनके बयानों और पोस्ट को लेकर जमकर बातें हुईं. ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि इसका असर सीधे उनके दिमाग और दिल पर पड़ा. हाल ही में दिए मैशबेल इंडिया के साथ इंटरव्यू में चहल ने पहली बार खुलकर बताया कि ये दौर उनके लिए कितना भारी था. उन्होंने माना कि मानसिक तनाव और डिप्रेशन की वजह से उन्हें पिछले साल कुछ बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट तक छोड़ने पड़े. हालांकि अब उनका कहना है कि वो उस अंधेरे दौर से बाहर निकल चुके हैं और जिंदगी को नए नजरिए से देख रहे हैं.

तलाक के बाद सोशल मीडिया ट्रायल

मार्च में तलाक फाइनल होने के बाद चहल की निजी जिंदगी सोशल मीडिया का टॉपिक बन गई. हर पोस्ट, हर तस्वीर और हर बयान पर लोग अपनी राय देने लगे. कई बार ये राय सीधी गाली गलौज में बदल गई. चहल ने बताया कि शुरू में उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि बिना मिले लोग इतनी नफरत कैसे फैला सकते हैं. खुला इंस्टाग्राम अकाउंट होने की वजह से कोई भी कुछ भी लिख देता था, जो उन्हें अंदर से परेशान करता था.

डिप्रेशन ने छीना क्रिकेट से फोकस

युजवेंद्र चहल ने माना कि तलाक के दौरान उनका दिमाग क्रिकेट पर नहीं लग पा रहा था. वो मैदान पर तो थे, लेकिन मन कहीं और उलझा हुआ था. इसी वजह से उन्होंने कुछ अहम टूर्नामेंट्स से दूरी बनाई. उन्होंने कहा कि उस समय हरियाणा में उनके मेंटर अनिरुद्ध सर ने उन्हें संभाला और सही रास्ता दिखाया. बातचीत और सपोर्ट से वो धीरे धीरे इस दौर से बाहर आए.

एलिमनी और विवादों का शोर

चार करोड़ रुपये की एलिमनी को लेकर भी काफी हंगामा हुआ. कोर्ट के बाहर पहनी गई टी शर्ट और सोशल मीडिया कमेंट्स ने आग में घी डालने का काम किया. हालांकि चहल का कहना है कि कोर्ट से बाहर कदम रखते ही उनके लिए सब खत्म हो गया था. वो चैप्टर वहीं बंद हो चुका था.

अब सिंगल और सुकून में

युजवेंद्र चहल कहते हैं कि आज वो खुश हैं और धनश्री भी अपनी जिंदगी में खुश हैं. किसी को दुखी करके कुछ हासिल नहीं होता. ट्रोलिंग अब उन्हें प्रभावित नहीं करती. फिलहाल वो खुद को सिंगल बताते हैं और जिनके साथ उन्हें देखा जाता है, वो सिर्फ दोस्त हैं.

