सलमान के फैन्स हो जाओ तैयार, सिनेमाघरों में फिर रिलीज होगी भाईजान की वो फिल्म जिसकी वजह से बनी शाहरुख की पठान

सलमान खान (Salman Khan) को बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कहा जाता है. भाईजान की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और एक ऐसी ही फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का नाम है एक था टाइगर (Ek The Tiger ReRelease). इस फिल्म में भाईजान ऐसे रॉ एजेंट बने की सिनेमाघरों में उन्हें देखने के लिए दर्शकों की भीड़ ही टूट पड़ी. यही नहीं, ये फिल्म ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था और कैटरीना कैफ इसमें नजर आई थीं. अब खबर आई है कि फिल्म बड़े पर्दे पर ग्रैंड री-रिलीज के लिए तैयार है. यही वो फिल्म है जिसकी वजह से वॉर (War) और पठान (Pathaan) जैसी फिल्मों की राहें खुल सकीं. यानी यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स बन सका.

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है एक था टाइगर

जी हां! एक था टाइगर की री-रिलीज के साथ सलमान खान फिर से टाइगर बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं. यह सिर्फ सलमान के फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी खास मौका है, जिन्होंने इस जबरदस्त फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा है. अब वे बड़े पर्दे पर फिर से टाइगर की एक्शन, थ्रिल और जादू का अनुभव कर सकते हैं. वैसे भी री-रिलीज का सीजन है, ऐसे में भाईजान कैसे पीछे रहें. एक था टाइगर का बजट (Ek Tha Tiger Budget) 75 करोड़ रुपये था जबकि इसने 335 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

एक था टाइगर ने रखी स्पाई यूनिवर्स की नींव

एक था टाइगर 2012 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी. यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी, जिसने भारत को उसका सबसे करिश्माई जासूस टाइगर (सलमान खान) से मिलवाया और इस यूनिवर्स की नींव रखी. फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया था और इसमें कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के अलावा रणवीर शौरी, रोशन सेठ, गिरीश कर्नाड और गवी चहल ने अहम किरदार भूमिकाएं हैं.

सलमान खान की अपकमिंग मूवीज

इसके अलावा, सलमान खान की आने वाली फिल्मों की लाइनअप पूरी तरह से हाई-ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर्स से भरी हुई है. उनकी आने वाली और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) पहले ही इंटरनेट पर अपने फर्स्ट लुक की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है. दूसरी तरफ, कबीर खान के साथ उनकी री-यूनियन, खासकर बजरंगी भाईजान 2 (Bajrangi Bhaijaan 2) जैसी फिल्म के साथ, फिर से उसी इमोशनल स्टोरीटेलिंग की ओर ले जा सकती है जिसने उनके पिछले काम को इतना खास बनाया था.