अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों से 100% टैरिफ वसूलेंगे ट्रम्प, कबीर खान बोले- समझ से बाहर

फिल्म मेकर कबीर खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर टैरिफ लगाने की नई अनाउंसमेंट पर अपनी राय दी है. ट्रंप जो कई क्षेत्रों पर टैरिफ लगाने के मुखर समर्थक रहे हैं, ने घोषणा की है कि उनका इरादा "अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ" लगाने का है.

ट्रंप की इस बात पर अपने विचार रखते हुए कबीर खान ने इस बात पर कनफ्यूजन जाहिक की कि ऐसा टैरिफ कैसे लागू होगा. उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब वह 'अमेरिका के बाहर बनी' कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि हर दूसरी हॉलीवुड फिल्म अमेरिका के बाहर शूट की जाती है, वीएफएक्स अमेरिका के बाहर ही तैयार किया जाता है. और किस पर टैरिफ? टिकट की कीमत पर? उनके बयान के इतने पहलू हैं कि उसे ठीक से समझा नहीं जा सकता. सबसे पहले, देखते हैं कि कल जब वह उठेंगे तो उन्हें यह याद रहेगा या नहीं."

ट्रंप की टैरिफ प्लानिंग

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन ने अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को कमजोर कर दिया है. "कैलिफोर्निया, अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण, विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है! इसलिए, इस लंबे समय से चली आ रही, कभी न खत्म होने वाली समस्या को हल करने के लिए, मैं अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा," उन्होंने लिखा.

ट्रम्प ने दावा किया कि विदेशी देशों ने अमेरिका के फिल्म मेकिंग बिजनेस को "चुरा" लिया है, और इसकी तुलना उन्होंने 'बच्चे से कैंडी छीनने' से की. यह अनाउंसमेंट हॉलीवुड में चल रहे संघर्षों के बीच हुई है, जहां पिछले दो साल में बॉक्स ऑफिस राजस्व में भारी गिरावट, राइटर्स गिल्ड और दूसरी यूनियनों की हड़तालें और बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हुई हैं.