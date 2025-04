जवान, पुष्पा और केजीएफ को जाएंगे भूल, रजनीकांत की कूली में जब नजर आएंगे भारत के सबसे बड़े ये तीन सुपरस्टार

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'कूली' ने अभी से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. कूली में रजनीकांत के साथ भारत के तीन बड़े सुपरस्टार नजर आएंगे, जो अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री से हैं. इस तरह के सुपरस्टार्स के साथ आने से उम्मीद जताई जा रही है कि रजनीकांत की कूली फिल्म जवान, पुष्पा और केजीएफ के बॉक्स ऑफिस को भी चुनौती दे सकती है. रजनीकांत की कूली में साउथ और बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन और आमिर खान के अलावा कन्नड़ स्टार उपेंद्र भी नजर आएंगे. कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि वे इस फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन और आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

