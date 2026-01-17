विज्ञापन

यो यो हनी सिंह का My Story वर्ल्ड टूर भारत में शुरू, 18 जनवरी से यहां बुक करें टिकेट्स

पॉपुलर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) अपने 'माय स्टोरी वर्ल्ड टूर' (My Story World Tour) के भारत चैप्टर के साथ फिर से फैंस के सामने आने वाले हैं. यह टूर उनके जीवन और म्यूजिक करियर की अनकही कहानी को स्टेज पर पेश करेगा.

Read Time: 3 mins
Share
यो यो हनी सिंह का My Story वर्ल्ड टूर भारत में शुरू, 18 जनवरी से यहां बुक करें टिकेट्स
बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर और रैपर हैं हनी सिंह
नई दिल्ली:

पॉपुलर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) अपने 'माय स्टोरी वर्ल्ड टूर' (My Story World Tour) के भारत चैप्टर के साथ फिर से फैंस के सामने आने वाले हैं. यह टूर उनके जीवन और म्यूजिक करियर की अनकही कहानी को स्टेज पर पेश करेगा. हनी सिंह ने अपने टूर का ऐलान किया है और फैंस इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के लिए बेहद उत्साहित हैं. क्या हैं इस टूर से जुड़े डिटेल्स, चलिए आपको बताते हैं.

14 मार्च से होगी शुरुआत 

पहला फेज भारत में चार से पांच शहरों में होगा. इसकी शुरुआत 14 मार्च को दिल्ली से होगी. इसके बाद 21 मार्च- अहमदाबाद, 28 मार्च- मुंबई, 4 अप्रैल- पुणे, और 11 अप्रैल- कोटा (शहर की पुष्टि अभी बाकी) में शो होंगे. हनी सिंह का कहना है कि यह टूर सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि उनका पूरा जीवन स्टेज पर गानों और परफॉर्मेंस के जरिए दोबारा जिया जाएगा.

इस दिन से उपलब्ध होंगे टिकट्स

हनी सिंह ने अपने टूर का प्रोमो वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें वह फैंस को बताते हैं कि यह टूर उनके करियर की सबसे बड़ी और अनोखी प्रस्तुति होगी. वीडियो में उन्होंने कहा कि हर गाना, हर परफॉर्मेंस उनके जीवन के अनुभवों और यादों से जुड़ा हुआ है. फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि टिकट्स 18 जनवरी से District प्लेटफॉर्म पर लाइव होंगे. हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इस ऐलान की जानकारी देते हुए टूर पोस्टर शेयर किया. सोशल मीडिया पर पोस्टर के वायरल होते ही फैंस ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई शुरू कर दी.

टीवी और डिजिटल नेटवर्क पर भी हनी सिंह की टूर की जानकारी और प्रमोशनल क्रिएटिव दिखाई जाएगी. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टिकट्स की जानकारी के साथ टूर की झलकियां दिखाई जाएंगी. फैंस के लिए यह मौका खास है, क्योंकि यह टूर हनी सिंह की जिंदगी की अनकही कहानी को स्टेज पर पेश करने वाला है. ऐसे में अगर आप हनी सिंह के फैन हैं, तो अपने कैलेंडर में 18 जनवरी की तारीख नोट कर लें और My Story वर्ल्ड टूर के भारत चैप्टर के टिकट्स के लिए तैयार रहें.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yo Yo Honey Singh, My Story World Tour, India Chapter Tour, Honey Singh India Concerts
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com