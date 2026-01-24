विज्ञापन

NDTV Good Times के स्टेज पर यो यो हनी सिंह की कहानी, उनकी जुबानी, इन शहरों में होगा लाइव कॉन्सर्ट

लंबे इंतजार के बाद, भारत के सुपर पॉपुलर सिंगर यो यो हनी सिंह अब लाइव स्टेज पर लौट आए हैं. उनका यह टूर 'माय स्टोरी – इंडिया चैप्टर' है, जो उनकी वर्ल्ड टूर का हिस्सा है. NDTV Good Times ने इसे तैयार किया है.

Read Time: 3 mins
Share
NDTV Good Times के स्टेज पर यो यो हनी सिंह की कहानी, उनकी जुबानी, इन शहरों में होगा लाइव कॉन्सर्ट
NDTV Good Times के स्टेज पर यो यो हनी सिंह की कहानी
नई दिल्ली:

लंबे इंतजार के बाद, भारत के सुपर पॉपुलर सिंगर यो यो हनी सिंह अब लाइव स्टेज पर लौट आए हैं. उनका यह टूर 'माय स्टोरी – इंडिया चैप्टर' है, जो उनकी वर्ल्ड टूर का हिस्सा है. NDTV Good Times ने इसे तैयार किया है. यह सिर्फ़ आम कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी वाली शानदार परफॉर्मेंस है. हनी सिंह स्टेज पर गाने गाएंगे और साथ ही अपनी जिंदगी की कहानियां भी सुनाएंगे. वे बताएंगे कि उनके फेमस गानों के पीछे क्या-क्या हुआ, लंबे ब्रेक के दौरान क्या सोचा, और कैसे उनकी जर्नी ने इंडियन पॉप म्यूजिक को बदला.

टूर की शुरुआत दिल्ली से हो रही है – 14 मार्च को. फिर यह शहरों में घूमेगा:
- अहमदाबाद – 21 मार्च
- मुंबई – 28 मार्च
- पुणे – 4 अप्रैल
- कोटा – 11 अप्रैल

जल्द ही और शहरों के नाम भी आने वाले हैं.

फैंस के लिए बहुत स्पेशल बात – NDTV Good Times ने 'यो यो गोल्डन टिकट' कैंपेन शुरू किया है. यह 23 जनवरी से 26 जनवरी शाम तक चलेगा. जो फैंस 24 से 26 जनवरी तक टिकट खरीदेंगे, उन्हें मौका मिल सकता है हनी सिंह के साथ स्पेशल मोमेंट्स का.

- दिल्ली में एक लकी फैन को हनी सिंह के पर्सनल वार्डरोब से एक चीज मिलेगी (वह 14 मार्च को दिल्ली में परफॉर्म करेंगे, और 15 मार्च उनका बर्थडे है).
- अहमदाबाद, मुंबई, पुणे और कोटा में हर शहर से एक-एक फैन को स्टेज पर आने का चांस, सेल्फी लेने और साइन वाला ऑटोग्राफ मिलेगा.

यह सब फैंस को उनके साथ जोड़ने के लिए है, जैसे वे उनकी कहानी का हिस्सा बन जाएं. NDTV के चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर राहुल शॉ ने कहा, 'माई स्टोरी टूर को एक अनुभव के तौर पर डिज़ाइन किया गया है. यह म्यूज़िक, यादों और कहानी को इस तरह से एक साथ लाता है कि दर्शक स्टेज के बाहर भी आर्टिस्ट से जुड़ पाते हैं.'हनी सिंह ने कहा, "यह टूर मेरी ज़िंदगी और करियर के कई हिस्सों को एक साथ लाता है. यह म्यूज़िक और उसके पीछे की कहानियों के ज़रिए अपनी यात्रा शेयर करने का एक मौका है. दिल्ली से शुरुआत करना मेरे लिए खास है, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था." 

NDTV के CEO राहुल कंवल ने बताया कि आज के फैंस आर्टिस्ट से ऐसे कनेक्ट होना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "माई स्टोरी टूर के साथ, हनी सिंह उन अनुभवों और पलों के बारे में बातचीत शुरू कर रहे हैं जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया है. यह फॉर्मेट दिखाता है कि आज दर्शक कलाकारों के साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं, और हमें एक ऐसे टूर के लिए पार्टनर बनकर खुशी हो रही है जो लाइव एंटरटेनमेंट स्पेस में कॉन्टेक्स्ट लाता है."

टिकट सिर्फ सीधा वेबसाइट पर मिल रहे हैं: https://www.district.in/events/yo-yo-honey-singh/artist

यह टूर म्यूजिक, इमोशंस और फैन-आर्टिस्ट कनेक्शन का शानदार मिक्स है. तैयार हो जाओ, क्योंकि हनी सिंह का यह कमबैक कमाल का होने वाला है!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yo Yo Honey Singh, Honey Singh, NDTV Good Times, My Story, Singer Yo Yo Honey Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com