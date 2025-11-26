विज्ञापन

किस शहर में जाकर यो यो हनी सिंह को याद आती है अपनी औकात

यो यो हनी सिंह जल्द एनडीटीवी गुड टाइम के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानी लेकर आने वाले हैं. वह माई स्टोरी के जरिए 11 शहरों में कॉन्सर्ट करेंगे और अपनी जिंदगी की कहानी कहने वाले हैं.

नई दिल्ली:

यो यो हनी सिंह जल्द एनडीटीवी गुड टाइम के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानी लेकर आने वाले हैं. वह माई स्टोरी के जरिए 11 शहरों में कॉन्सर्ट करेंगे और अपनी जिंदगी की कहानी कहने वाले हैं. जिसको लेकर यो यो हनी सिंह ने एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत की और अपने करियर से लेकर जिंदगी के बारे में कई किस्से शेयर किए. यो यो हनी सिंह ने लंबे समय बाद फिर से म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. जिसको लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं. 

यो यो हनी सिंह की फैन फॉलोइंग केवल भारत ही नहीं दुनियाभर में हैं. ऐसे में वह अपने फेम को कैसे संभालते हैं, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है. यो यो हनी सिंह ने कहा है, 'अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए. इसलिए मैं जब दिल्ली आता हूं तो कर्मपूरा जरूर जाता हूं. वहां जाकर अपनी औकात पता होती है.' इसके अलावा यो यो हनी सिंह ने अपनी जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव को लेकर भी बात की. 

यो यो हनी सिंह से पूछा गया कि आज से 15 साल पुराने हनी सिंह को क्या मैसेज देना चाहते हैं. ? इस पर दिग्गज सिंगर ने कहा, 'वो समझदार, महत्वाकांक्षी था. लेकिन नशे की राह में चला. मुझसे गलती हो गई. उससे बहुत नुकसान हुआ, आज की जनरेशन को यही बोलता हूं कि सूखे नशे से दूर रहे, ठीक होने में मुझे 8 साल लग गए. इसलिए नशे से दूर रहें.' इसके अलावा यो यो हनी सिंह ने और भी ढेर सारी बातें की और कई किस्सों को शेयर किया.
 

