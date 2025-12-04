विज्ञापन

माय डॉटर इज ए जॉम्बी से द नन तक..., 2025 की 5 सबसे कमाऊ कोरियन फिल्में, OTT पर यहां देखें  

साल 2025 में इन 5 कोरियन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा रहा.

ये हैं 2025 की 5 सबसे कमाऊ कोरियन फिल्में
नई दिल्ली:

कोरियन ड्रामा फिल्मों का दुनियाभर में अलग क्रेज है. हर साल सैंकड़ों कोरियन फिल्में रिलीज होती हैं, जिसने देखने के बाद एंटरटेनमेंट का अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है. साल 2025 में भी कई कोरियन फिल्में और सीरीज रिलीज हुई, जिन्होंने ग्लोबल ऑडियंस का खूब मनोरंजन किया. साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो चुका है और ईयर एंडर 2025 सेक्शन में हम आपको बताएंगे साल 2025 में सबसे कमाऊ 5 कोरियन फिल्में के बारे में.

माय डॉटर इज ए जॉम्बी
30 जुलाई 2025 को रिलीज हुई पिल गेम सियोंग की कॉमेडी-साइंस फिक्शन कोरियन फिल्म माय डॉटर इज ए जॉम्बी मौजूदा साल की सबसे कमाऊ कोरियन फिल्म बन गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 37.9 मिलियन डॉलर का कारोबार किया है.

येदांग: द स्निच
साउथ कोरिया फिल्म येदांग : द स्निच साल 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. इस क्राइम ड्रामा फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर  24.5 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है.

हिटमैन-2
साउथ कोरियन एक्शन कॉमेडी फिल्म हिटमैन-2 साल 2025 में सबसे कमाऊ फिल्म की लिस्ट में तीसरे पायदान पर है. फिल्म ने दुनियाभर में 17.9 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है और लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई है.

नो अदर च्वॉइस
सिंतबर 2025 में रिलीज हुई ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म नो अदर च्वाइस का निर्देशन पार्क चैन नुक ने किया है. यह एक साउथ कोरियन फिल्म है. इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 20.7 मिलियन की कमाई की थी.

डार्क नन
आखिर में जनवरी 2025 में रिलीज हुई क्वान हियोग जी के निर्देशन मे बनी फिल्म द नन एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है, जिसने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे. द नन की कमाई की बात करें तो इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 12.08 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और लिस्ट में यह पांचवें पायदान पर है.


 

