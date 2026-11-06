'द मेकिंग ऑफ रावण' BTS वीडियो में खुला बड़ा राज, यश को इस किरदार के लिए घरवालों ने किया था मना

निर्माता नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, रॉकिंग स्टार यश और निर्देशक नितेश तिवारी के विचारों से सजा यह खास बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो महाकाव्य के सबसे जटिल किरदारों में से एक को पर्दे पर जीवंत करने के पीछे की सोच और रचनात्मक प्रक्रिया की झलक पेश करता है. नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण' ने त्योहारों से पहले के समय में भी देशभर में शानदार शुरुआत की है. बेहतरीन समीक्षाओं और दर्शकों के भरपूर प्यार के साथ इस महाकाव्य को इसकी भव्यता और दमदार अभिनय के लिए खूब सराहना मिल रही है. वहीं, फिल्म के सह-निर्माता रॉकिंग स्टार यश को रावण के प्रभावशाली किरदार और उसकी विभिन्न परतों को पर्दे पर उतारने के लिए खास तौर पर सराहा जा रहा है.

फिल्म को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच मेकर्स ने ‘द मेकिंग ऑफ रावण' नाम से एक खास बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो जारी किया है, जो दर्शकों को महाकाव्य के सबसे प्रतिष्ठित और जटिल किरदारों में से एक को गढ़ने की प्रक्रिया के पीछे ले जाता है.

कास्टिंग के बारे में बात करते हुए निर्माता नमित मल्होत्रा बताते हैं कि रावण जैसे किरदार, जिसे लेकर लोगों की एक पारंपरिक धारणा रही है, और यश जैसे सुपरस्टार को एक साथ लाना अपने आप में एक अनूठी चुनौती थी. उनका कहना है कि इस भूमिका के लिए ऐसे कलाकार की जरूरत थी, जिसकी शख्सियत बेहद प्रभावशाली हो, जिसकी अपनी एक अलग आभा हो और जिसमें यश जैसा स्टारडम हो. नमित यह भी बताते हैं कि दोनों की साझा महत्वाकांक्षा और सोच इस सहयोग की मजबूत नींव बनी.

वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि यश के दोस्तों और परिवार ने रावण का किरदार निभाने के उनके फैसले पर सवाल उठाए थे, क्योंकि पारंपरिक रूप से इस किरदार को बुराई से जोड़कर देखा जाता है और यश खुद एक बेहद लोकप्रिय सुपरस्टार हैं. हालांकि, अभिनेता के लिए यह कहानी हमेशा स्टारडम से कहीं बड़ी रही है. ‘रामायण' का हिस्सा बनने की उनकी इच्छा इस विश्वास से जुड़ी थी कि यह हमारी अपनी कहानी है और जैसा कि वह कहते हैं, हममें से कोई भी ‘रामायण' से बड़ा नहीं है.

यह बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो रावण के विभिन्न पहलुओं को भी सामने लाता है, जो उसे सिर्फ एक खलनायक के रूप में देखने की पारंपरिक सोच से कहीं आगे हैं. एक महान ज्योतिषी, भगवान शिव के परम भक्त और एक पराक्रमी योद्धा के रूप में रावण महाकाव्य के सबसे दिलचस्प और बहुआयामी किरदारों में से एक है. उसके व्यक्तित्व की यही जटिलता उसकी यात्रा को पर्दे पर उतारने के लिए बेहद दिलचस्प बनाती है और यश के अभिनय को एक अलग आयाम देती है, जिसकी दर्शकों द्वारा खूब सराहना की जा रही है.

निर्देशक नितेश तिवारी इस किरदार पर अपनी गहरी समझ साझा करते हुए कहते हैं कि रावण को एक साधारण खलनायक के तौर पर नहीं देखा जा सकता. कहानी के दो प्रमुख किरदारों के बीच दिलचस्प अंतर बताते हुए वह राम को हृदय और रावण को मस्तिष्क के रूप में वर्णित करते हैं. यह मन और हृदय के बीच चलने वाले निरंतर संघर्ष को दर्शाता है. फिल्म में रावण को एक नए नजरिए से पेश करते हुए उसके व्यक्तित्व की उन तमाम परतों को उजागर किया गया है, जो उसे एक जटिल किरदार बनाती हैं.

रणबीर कपूर भी यश द्वारा इस किरदार की व्याख्या पर अपना दिलचस्प नजरिया साझा करते हैं. वह यश के अभिनय और पर्दे पर रावण के जटिल व्यक्तित्व को समझने और प्रस्तुत करने के उनके तरीके की सराहना करते हैं. उनके विचार राम और रावण के बीच के अंतर और महाकाव्य में दोनों किरदारों के अलग-अलग पहलुओं को और भी बेहतर तरीके से सामने लाते हैं.

इस सहयोग के बारे में बात करते हुए नमित मल्होत्रा दोनों की महत्वाकांक्षाओं के एक साथ आने को खास अंदाज में बयां करते हैं. वह कहते हैं कि जहां उनके पास ‘रामायण' को लेकर एक विजन था, वहीं यश अपने साथ असंभव को संभव बनाने की महत्वाकांक्षा लेकर आए. उनके लिए यह वह पल था, जब विजन और महत्वाकांक्षा का सच्चे मायनों में मिलन हुआ.

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक को बड़े पर्दे पर जीवंत करने वाली ‘रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुकी कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से किया है. ‘रामायण' को दो भागों में बनने वाले एक भव्य महाकाव्य के रूप में परिकल्पित किया गया है. फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज हो चुका है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा. यह फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की गई है.

फिल्म IMAX में भी रिलीज हुई है. भारत को छोड़कर दुनियाभर में इसका वितरण सोनी पिक्चर्स द्वारा किया जा रहा है, जबकि हिंदी भाषी बाजार में धर्मा प्रोडक्शंस और दक्षिण भारत में मॉन्स्टरमाइंड, SVC रिलीज, AVA चोलायिल और थिंक स्टूडियोज वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

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