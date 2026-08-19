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मेरठ की बहू या डायन? धुरंधर एक्ट्रेस बनी 'नई नवेली' दुल्हन, दशहरे पर होगी रिलीज

मेरठ के एक अस्त-व्यस्त घर में एक आदर्श दुल्हन आती है और उसे स्वर्ग जैसा बना देती है, लेकिन तभी उसके देवर को शक होने लगता है कि उसकी आदर्श दिखने वाली भाभी असल में एक डायन हो सकती है!

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मेरठ की बहू या डायन? धुरंधर एक्ट्रेस बनी 'नई नवेली' दुल्हन, दशहरे पर होगी रिलीज
यामी गौतम बनी 'नई नवेली' दुल्हन, दशहरे पर होगी रिलीज
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अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येल्लो ने यामी गौतम धर अभिनीत भारत की अपनी फैंटेसी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म नई नवेली की घोषणा की है. यह फिल्म त्योहारों के मौसम के लिए एक बेहतरीन पेशकश है, जो दर्शकों को एक मजेदार थिएटर अनुभव के लिए एक साथ लाने का वादा करती है. बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा द्वारा लिखी गई इस भव्य मनोरंजक फिल्म में जी. वी. प्रकाश कुमार का संगीत है. यह दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां असाधारण घटनाएं पारिवारिक उथल-पुथल से टकराती हैं और सामने आते हैं अप्रत्याशित मोड़ और ढेर सारी हंसी. नई नवेली 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मेरठ की आदर्श दुल्हन

मेरठ के एक अस्त-व्यस्त घर में एक आदर्श दुल्हन आती है और उसे स्वर्ग जैसा बना देती है, लेकिन तभी उसके देवर को शक होने लगता है कि उसकी आदर्श दिखने वाली भाभी असल में एक डायन हो सकती है!  'जब हमने नई नवेली को आखिरकार आकार लेते देखा, तो हम सभी को एक साथ यह एहसास हुआ कि यह दशहरे की फिल्म है. इसके लिए कोई और तारीख इसे न्याय नहीं दे सकती थी,' अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और प्राइम वीडियो इंडिया के एसवीओडी ओरिजिनल्स के निदेशक एवं प्रमुख निखिल माधोक ने कहा. “यामी गौतम धर शानदार हैं और प्रतिभाशाली कलाकारों की पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया है. आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा के साथ यह हमारा पहला सहयोग है और उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज में, कलर येल्लो के अपने सहयोगियों के साथ, हमें पूरा भरोसा है कि इस दशहरे पर नई नवेली  परिवार के साथ मनोरंजन के लिए पहली पसंद बनेगी.'

हर मोड़ पर चौंकाएगी कहानी

निर्माता आनंद एल. राय ने कहा, 'नई नवेली  एक ऐसी कहानी है, जो हर मोड़ पर आपको चौंकाती है. जब हिमांशु और मैंने पहली बार इस कहानी पर बात की, तो परिवारों को फैंटेसी, हास्य और रोमांच से भरे एक अनोखे अनुभव के लिए एक साथ लाने का इसका अंदाज हमें तुरंत पसंद आया. यामी गौतम धर इस किरदार के लिए बिल्कुल सहज पसंद थीं और उन्होंने इसमें वही गर्मजोशी और शरारत लाई है, जिसकी इस किरदार को जरूरत थी. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने कुछ बेहद अनोखी और शानदार कहानियां पेश की हैं और उनके साथ हमारे पहले सहयोग को लेकर हम बेहद उत्साहित हैं. हम दर्शकों को इस शानदार और अप्रत्याशित सफर पर ले जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

कॉमेडी, मजेदार अफरा-तफरी और एक भव्य फेस्टिव जश्न से भरपूर नई नवेली बड़े पर्दे पर एक शानदार मनोरंजक अनुभव देने का वादा करती है. तारीख याद रखिए और अपने नजदीकी सिनेमाघर में इस शानदार फैमिली फैंटेसी को देखने के लिए तैयार हो जाइए!

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