विज्ञापन

याद-ए-बिस्मिल्लाह'- महान शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि

भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह 'याद-ए-बिस्मिल्लाह' के 18वें वार्षिक संस्करण का आयोजन किया.

Read Time: 2 mins
Share
याद-ए-बिस्मिल्लाह'- महान शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि
नई दिल्ली:

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका डॉ. सोमा घोष ने शहनाई वादक, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह 'याद-ए-बिस्मिल्लाह' के 18वें वार्षिक संस्करण का आयोजन किया. यह कार्यक्रम 20 अगस्त, 2025 को शाम 6:30 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया. प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 'रजत शहनाई' पुरस्कार सरोद वादक और भारत के सबसे सम्मानित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक, उस्ताद अमजद अली खां को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता थे:

* भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी
* पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज
* पद्म विभूषण श्रीमती.  प्रभा अत्रे
* पद्म विभूषण पं. जसराज

2025 के 'याद-ए-बिस्मिल्लाह' संगीत समारोह में, महान तबला वादक पं. सुरेश तलवलकर को छठा 'रजत शहनाई' पुरस्कार प्रदान किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के निधन के बाद, स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने डॉ. सोमा घोष को फ़ोन किया था, जिसके बाद 'याद-ए-बिस्मिल्लाह' की शुरुआत हुई थी. डॉ. कलाम ने डॉ. घोष से उस्ताद की स्मृति और संगीत को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने का अनुरोध किया था. तब से, डॉ. घोष भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वार्षिक श्रद्धांजलि संगीत समारोह का आयोजन करती रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इस संगीत समारोह के अलावा, डॉ. घोष ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट "संगीत ग्राम" की भी घोषणा की, जिसके लिए उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई थी. संगीत ग्राम की परिकल्पना भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की सभी विधाओं के लिए एक समर्पित गुरुकुल के रूप में की गई थी, जिसका विशेष ध्यान लुप्तप्राय संगीत वाद्ययंत्रों और पारंपरिक शैलियों के पुनरुद्धार पर था.

Latest and Breaking News on NDTV

डॉ. घोष ने अपनी मान्यता व्यक्त की थी: "यदि कलाकार जीवित रहता है, तो उसका वाद्य यंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरेगा." 'संगीत ग्राम' के साथ, उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आशा व्यक्त की कि कलाकार और उनकी कलाएँ आने वाली पीढ़ियों तक फलती-फूलती रहें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yaad-e-Bismillah, Yaad-e-Bismillah News, Ustad Bismillah Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com