जाने क्या है गोल्डन रेश्यो? वर्ल्ड टॉप 10 खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई ये भारतीय एक्ट्रेस, मिला ये स्थान

दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की गोल्डन रेश्यो बेस्ड लिस्ट में एमा स्टोन नंबर 1 और ऐश्वर्या राय बच्चन नंबर 8 पर रहीं.

नई दिल्ली:

दुनिया में कौन सबसे सुंदर है, यह तय करना हमेशा मुश्किल रहा है. लेकिन लंदन के सेंटर फॉर एडवांस्ड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के डायरेक्टर डॉ. जूलियन डी सिल्वा इस काम के लिए एक दिलचस्प और वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं. वह गोल्डन रेश्यो (Golden Ratio) पर बेस्ड एक कंप्यूटराइज्ड फेस मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं.

क्या है गोल्डन रेश्यो? जानें 1.618 का सुंदरता से संबंध

डॉ. सिल्वा की कंप्यूटर मैपिंग तकनीक चेहरे के अलग-अलग फीचर्स जैसे आंखें, नाक, होंठ, माथा, ठोड़ी के रेश्यो को मापती है और देखती है कि यह मशहूर गोल्डन रेश्यो 1.618 के कितना करीब है. उनके अनुसार, यही रेश्यो यह समझने में मदद करता है कि किसी चेहरे में सुंदरता को “परफेक्ट” क्या बनाता है.

कंप्यूटरीकृत फेस मैपिंग कैसे मापती है खूबसूरती?
यह तकनीक सिर्फ खूबसूरती मापने के लिए नहीं, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी में भी बेहद काम आती है.गोल्डन अनुपात प्राचीन ग्रीस में खोजा गया एक गणितीय फॉर्मूला है. माना जाता रहा है कि अगर किसी वस्तु, इमारत या इंसान के शरीर का अनुपात 1.618 (Phi) के आसपास हो, तो वह देखने में अधिक संतुलित और आकर्षक लगता है. सरल भाषा में कहें तो जितना ज्यादा चेहरा इस 1.618 के अनुपात के करीब होता है, उतना ही वह सुंदर माना जाता है.

ऐश्वर्या राय बच्चन का जलवा—टॉप 10 में भारत को मिली जगह
इस फॉर्मूले के तहत हुए सर्वे में भारतीय एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को इस लिस्ट में जगह मिली है. टॉप 10 वाली इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन को 8 वें स्थान पर जगह मिली है. गोल्डन रेश्यो के आधार पर बनाए गए इस रैंकिंग में अमेरिका से लेकर भारत और चीन तक की हस्तियां अपनी खूबसूरती और परफेक्ट फेस फ़ीचर्स के लिए चुनी गई हैं.

टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन: गोल्डन रेश्यो बेस्ड लिस्ट

1. एमा स्टोन (अमेरिकन एक्ट्रेस) – 94.72%
खूबसूरती की इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान एमा स्टोन ने हासिल किया है.

2. जेंडाया (अमेरिकन एक्ट्रेस) – 94.37%
जेंडाया बेहद बैलेंस्ड फेस स्ट्रक्चर के चलते दूसरे नंबर पर हैं.

3. फ्रीडा पिंटो (इंडियन इंटरनेशनल एक्ट्रेस) – 94.34%
भारत की ओर से फ्रीडा पिंटो इस लिस्ट में शानदार तीसरे स्थान पर हैं.

4. वैनेसा किर्बी (ब्रिटिश एक्ट्रेस) – 94.31%
ब्रिटिश स्टार वैनेसा भी बेहद परफेक्ट फेस फीचर्स के साथ टॉप 5 में शामिल.

5. जेना ओर्टेगा (अमेरिकन एक्ट्रेस) – 94.35%
यंग और टैलेंटेड जेना का फेस सिमेट्री काफी आइडियल मानी गई है.

6. मार्गो रॉबी (ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस) – 93.43%
मार्गो रॉबी अपनी स्मूद फेस लाइन्स और स्ट्रक्चर की वजह से छठे स्थान पर हैं.

7. ओलिविया रोड्रिगो (अमेरिकन सिंगर) – 93.71%
ओलिविया की नैचुरल फेस हार्मनी उन्हें इस लिस्ट में जगह दिलाती है.

8. ऐश्वर्या राय बच्चन (इंडियन एक्ट्रेस) – 93.41%
भारतीय सुंदरता की पहचान ऐश्वर्या राय ने आठवां स्थान हासिल किया.

9. टैंग वेई (चाइनीज एक्ट्रेस) – 93.08%
टैंग वेई के शांत और बैलेंस फेस फीचर्स उन्हें टॉप 10 में ले आए.

10. बियॉन्से (अमेरिकन सिंगर) – 92.40%
ग्लोबल आइकन बियॉन्से इस खूबसूरत रैंकिंग में दसवें स्थान पर हैं.

 एमा स्टोन बनीं वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल—94.72% स्कोर के साथ नंबर 1

टॉप 10 खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में एमा स्टोन ने बाज़ी मार ली, और 94.72% के शानदार स्कोर के साथ सभी को पीछे छोड़ दिया. एक्सपर्ट्स ने उन्हें क्लियर विनर कहा, क्योंकि उनके लगभग हर फेस फीचर ने परफेक्ट के बेहद करीब स्कोर किया. उनकी जॉलाइन ने 97%, होंठों ने 95.6%, और आइब्रो ने 94.2% अंक हासिल किए—जो उनकी चेहरे की सुंदरता को गोल्डन रेश्यो के हिसाब से लगभग आइडियल बनाते हैं.




 

