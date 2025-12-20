विज्ञापन

शराब, शबाब और बेवफाई...पीयूष मिश्रा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर किए ऐसे खुलासे मच गया बवाल

पीयूष मिश्रा ने 1998 में फिल्म 'दिल से' से डेब्यू किया था और आज 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों के जरिए हर घर में पहचाने जाते हैं. फिलहाल वे अपने म्यूजिकल टूर में बिजी हैं और जल्द ही एक नया उपन्यास 'सिरफिरा' लिखने वाले हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शराब, शबाब और बेवफाई...पीयूष मिश्रा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर किए ऐसे खुलासे मच गया बवाल
पीयूष मिश्रा की ऑटोबायोग्राफी 'तुम्हारी औकात क्या है' का इंग्लिश अनुवाद हाल ही में रिलीज हुआ है.

एक्टर, राइटर और सिंगर पीयूष मिश्रा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. पीयूष हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. पीयूष ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और शराब की लत पर खुलकर बात की है. जिसे जानने के लिए आप आगे आर्टिकल में बने रहिए...

पत्नी को बताया बेवफाई का सच

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक बातचीत में पीयूष मिश्रा ने एक्सेप्ट किया कि एक वक्त था जब उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया नारायणन को धोखा दिया था. उन्होंने बताया कि इस बात का बोझ उनके दिल पर बहुत भारी था. पीयूष ने कहा, "अपनी पत्नी के सामने सच कुबूल करना एक बहुत बड़ी बात थी. सच बताने से पहले मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें सब बताया, मेरा मन शांत हो गया."

पीयूष ने आगे बताया कि उनकी पत्नी का रिएक्शन बहुत ही सुलझा हुआ था. उन्होंने कहा, "मेरी पत्नी ने मुझे समझा और कहा कि कोई बात नहीं, कुछ गलतियां तुमने कीं और कुछ मैंने. चलो अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं." पीयूष के मुताबिक, सच बोलने के बाद उनके दिल का बोझ हल्का हो गया जिससे उन्हें बड़ी राहत महसूस हुई.

सिर्फ पर्सनल रिलेशन ही नहीं, पीयूष ने अपनी शराब की लत पर भी अफसोस जताया. उन्होंने साल 2005 में शराब छोड़ने का फैसला किया था. पीयूष ने कहा, "शराब पीना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. अगर मैंने शुरुआत में ही इसे कंट्रोल कर लिया होता, तो आज मैं लाइफ में और भी बड़े मुकाम हासिल कर चुका होता. नशा आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है."

पीयूष मिश्रा की ऑटोबायोग्राफी 'तुम्हारी औकात क्या है' का इंग्लिश अनुवाद हाल ही में रिलीज हुआ है. इस किताब में उन्होंने बचपन में हुए यौन शोषण से लेकर अपने अफेयर्स तक, हर बात को ईमानदारी से लिखा है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ की महिलाओं के नाम तो बदल दिए हैं, लेकिन घटनाएं बिल्कुल सच लिखी हैं. मजेदार बात ये है कि किताब पढ़ने के बाद उन महिलाओं ने खुद फोन करके पीयूष की तारीफ की.

पीयूष मिश्रा ने 1998 में फिल्म 'दिल से' से डेब्यू किया था और आज 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों के जरिए हर घर में पहचाने जाते हैं. फिलहाल वे अपने म्यूजिकल टूर में बिजी हैं और जल्द ही एक नया उपन्यास 'सिरफिरा' लिखने वाले हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Piyush Mishra, Piyush Mishra Wife, Priya Narayanan, Tumhari Auqaat Kya Hai, Piyush Mishra Cheating
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com