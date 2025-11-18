विज्ञापन

12 बॉडीगार्ड, एक ड्रिंक बनाने के लिए...एक बालों में कंघी करने के लिए...ऐसे नखरे मारते हैं बड़े-बड़े स्टार्स?

सीनियर एक्टर ने कहा, उनके साथ लगभग 8-9 लोग आते हैं, उनके साथ कम से कम 12 बॉडीगार्ड चलते हैं, लेकिन आपको इतने सारे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है?...

Read Time: 2 mins
Share
12 बॉडीगार्ड, एक ड्रिंक बनाने के लिए...एक बालों में कंघी करने के लिए...ऐसे नखरे मारते हैं बड़े-बड़े स्टार्स?
बड़े स्टार्स के बड़े नखरे?
Social Media
नई दिल्ली:

एक्टर और लिरिसिस्ट पीयूष मिश्रा ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स की बड़ी-बड़ी टीम्स पर कमेंट किया. एक बातचीत के दौरान, पीयूष ने स्वीकार किया कि उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि वहां के एक्टर ईगो में डूबे नहीं हैं और न ही किसी सेलिब्रिटी की तरह बड़प्पन का दिखावा करते हैं. उन्होंने बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर 8-9 लोगों और 12 सुरक्षा गार्डों के साथ घूमते हैं, पीयूष को यह थोड़ा ओवर ही लगता है.

कर्ली टेल्स से बात करते हुए, पीयूष ने कहा, "लोग चलते-फिरते घरों में रहते हैं. उनके नखरे बहुत होते हैं. उनकी टीम बहुत लंबी होती है. उनके साथ लगभग 8-9 लोग आते हैं, उनके साथ कम से कम 12 बॉडीगार्ड चलते हैं, लेकिन आपको इतने सारे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? आप अकेले हैं. आपको कौन मारने आ रहा है? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है और ऐसा नहीं है कि यह मुझ पर लागू नहीं होता. मेरे पास एक असिस्टेंट और एक मेकअप आर्टिस्ट है और इन दोनों के बाद मुझे किसी और की जरूरत नहीं है. इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है - एक व्यक्ति आपके साथ पीने के लिए है. एक आपको ड्रिंक देने के लिए है, एक आपके बालों में कंघी करने के लिए है, एक आपका मेकअप करने के लिए है तो मुझे इसके पीछे का मतलब समझ नहीं आता."

पीयूष मिश्रा ने की रणबीर कपूर की तारीफ

इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में रणबीर कपूर के साथ अहम किरदार निभाने वाले पीयूष मिश्रा ने बताया कि रणबीर कपूर को स्टार होने का कोई घमंड नहीं है, हालांकि उन्हें अपने स्टारडम का पूरा एहसास है. उन्होंने कहा, "रणबीर गजब हैं. उन्हें कोई नखरे नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतने बड़े स्टार हैं. उन्हें कोई झिझक नहीं है. वो मेरे पसंदीदा एक्टर हैं." एक्टर ने यह भी साफ किया कि उन्होंने रणबीर को कभी नखरे करते या टैंट्रम करते नहीं देखा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Piyush Mishra, Bollywood, Hindi Film Industry, South Film Industry, Entourage, Bodyguards, Celebrity Tantrums, Ranbir Kapoor, Sanjay Gupta, Anurag Kashyap, Vanity Vans, Film Budget, Star System
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com