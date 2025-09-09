महिला ने अजय देवगन के 'कयामत कयामत' पर किया ऐसा डांस, क्लिक करेंगे बार-बार, लोग बोले- साड़ी में टैलेंट

सोशल मीडिया आने से लोगों की हिचकिचाहट काफी हद तक दूर हो गई है. अब हर कोई रीलवुड के मिनी पर्दे पर खुलकर सामने आ रहा हैं. खासकर वो महिलाएं भी जिनकी नई-नई शादी हुई है. अब इस शादीशुदा महिला ने अपने घर में ऐसा डांस किया है कि एक्ट्रेस देखे तो वो भी शर्मा जाए. साड़ी में पल्लू लपेट कर नाच रही इस महिला का स्वैग अगल ही दिख रहा है और इनके चेहरे पर खुशी के भाव भी खूब नजर आ रहे हैं. बॉलीवुड गाने पर नाच रही इस शादीशुदा महिला के डांस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है.



साड़ी बांधकर नाची शादीशुदा महिला



वीडियो में देख सकते हैं कि साड़ी पहन सज धजकर तैयार हुई इस महिला ने बॉलीवुड फिल्म कयामत: सिटी अंडर थ्रेट के गाने कयामत-कयामत पर अपना कयामत भरा डांस किया है. महिला ने बालों को बांधा हुआ है और सिंगल हैंड पल्लू में साड़ी को बांध जमकर लटके-झटके दिखाए हैं. 4.08 मिनट के इस डांस वीडियो पर 7 लाख 34 हजार व्यूज मिल चुके हैं. दिव्या नामक महिला ने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिनके 5 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. इस वीडियो में इस महिला के डांस पर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है, चलिए जानते हैं.





जनता ने लुटाया प्यार

इस महिला के इस खूबसूरत डांस पर एक यूजर ने खुश होते हुए लिखा है, 'वाह भाभी जी समां बांध दिया'. दूसरा यूजर लिखता है, 'भाभी जी ने कतई जोर का डांस किया है'. तीसरा लिखता है, 'भाभी ने अपने डांस से कयामत ला दी है'. अब लोग इस महिला के डांस पर ऐसे ही कमेंट्स कर इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को आज से एक साल पहले शेयर किया था और इस पर व्यूज एक मिलियन पहुंचने वाले हैं.