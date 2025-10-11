क्या एक्टर बनेंगे तैमूर? करीना कपूर ने किया खुलासा, हम जानते हैं कि एक दिन वह...

स्टारकिड को लेकर फैंस के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वह अपने माता-पिता की तरह बॉलीवुड स्टार बनेंगे? हाल ही में काजोल से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी न्यासा देवगन भी अपने साथी स्टार किड्स राशा थडानी, अनन्या पांडे और सुहाना खान की तरह एक्टर बनने की प्लानिंग कर रही हैं. जिन्होंने अपने स्टार माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए यह मुकाम हासिल किया है. इसके बाद अब बॉलीवुड की प्यारी बेबो यानी करीना कपूर खान ने अब खुलासा किया है कि क्या उनके 8 साल के बेटे तैमूर अली खान भी उनके और उनके पिता सैफ अली खान की तरह एक दिन एक्टर बनने का सपना देखते हैं.

करीना कपूर खान हाल ही में अपनी ननद और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान के साथ उनके नए पॉडकास्ट में शामिल हुईं. अपने बेटे तैमूर अली खान के बारे में बात करते हुए, बेबो ने बताया, "टिम को ड्रामा या एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब भी उसे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटी चुननी होती, मैं लिस्ट पढ़कर सुनाती और उससे पूछती, 'क्या तुम इस साल ड्रामा करना चाहते हो?' वह कहता, 'नहीं.' मैं पूछती, 'क्यों नहीं? बस एक्टिंग ट्राई करो?' और वह कहता, 'नहीं, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता.' इसलिए मैंने उस पर ज़ोर नहीं डाला."

करीना ने आगे बताया, "उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह एक कुकरी क्लास जॉइन करना चाहता है क्योंकि उसके पिता को खाना बनाना पसंद है. वह कभी दूसरे एक्टर्स से नहीं मिला. वह पूछता रहता है, 'क्या तुम रोहित शर्मा की दोस्त हो? विराट कोहली की? क्या तुम उसे मैसेज करके उसका बल्ला मांग सकती हो? क्या तुम्हारे पास लियोनेल मेसी का कॉन्टैक्ट है?' और मैं कहती हूं, 'नहीं, मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं.' उसे एक्टर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है. वह पूछता है, 'क्या मैं यह सवाल विराट से पूछ सकता हूं?' और मैं कहती हूं, 'नहीं, मैं उसे नहीं जानती, आप उसे यूं ही मैसेज नहीं कर सकते.'" हम जानते हैं कि एक दिन तैमूर भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकता है, या शेफ बन सकता है! दुनिया उसके लिए खुली है.

फ़िल्मों की बात करें तो, सैफ अगली बार प्रियदर्शन की 'हैवान' में अक्षय कुमार के साथ नज़र आएंगे. दूसरी ओर, करीना, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मेघना गुलज़ार की क्राइम ड्रामा थ्रिलर 'दायरा' की तैयारी कर रही हैं.