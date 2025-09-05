विज्ञापन

अल्लाह का हुक्म, मौलाना ने क्यों कहा रफी गाना हराम है?

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने एक खास बातचीत में पिता की जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा सुनाया जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो.

अचानक म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गए थे रफी?
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफी के योगदान के बारे में बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है. फिल्म और म्यूजिक लवर्स ये जानते हैं कि स्क्रीन पर उनका जादू किस तरह का था. किसी भी फिल्म में अगर उनका गाना हो तो ये उसका हाई पॉइंट बन जाता था. चाहे रोमांस हो, मिलन हो या जुदाई रफी ने हर रंग को बड़े ही खास अंदाज में परोसा है. संगीत की ऐसी साधना शायद ही किसी ने की हो लेकिन क्या आप जानते हैं रफी को एक बार उनके म्यूजिक और गाने के नाम पर डराया भी गया था? ऐसा करने वाले थे एक मौलाना जिनसे रफी की मुलाकात हज के दौरान हुई थी.

मोहम्मद रफी के बेटे ने सुनाया किस्सा

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने विक्की लालवानी के साथ एक खास अपने पिता से जुड़ा ये किस्सा सुनाया था. शाहिद से पूछा गया कि साल 1969 में फिल्म अराधना के बाद. जब किशोर कुमार इंडस्ट्री में आए और जगह बनाने में कामयाब रहे तो रफी साहब के काम पर असर पड़ा. उनके मूड पर असर पड़ा. क्या वे उस वक्त एक अलग ही स्पेस में थे?

इस पर शाहिद ने जवाब दिया, कोई नहीं जानता कि उस वक्त क्या हुआ. ये दो साल 1970 और 71 की बात है. पापा हज पर गए थे. जब दूसरी बार वो गए वहां उन्हें किसी मौलाना ने उनको कहा कि रफी साहब आप जो ये गाना गाते हैं. ये जो आप संगीत में हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है. इसकी माफी नहीं है. ऊपरवाला आपको माफ नहीं करेगा. मेरे पिता इस बात से बहुत डर गए. ये बात किसी को नहीं पता. पापा जब हज से लौटे तो बिना किसी से कोई बात किए सीधे एक बात कही कि मैं रिटायर हो रहा हूं. मैं गाना नहीं गाउंगा. 

शाहिद ने बताया कि उस वक्त रफी की उम्र करीब 40 साल रही होगी. वो अल्ला की इज्जत करने वाले और उनकी सीख पर अमल करने वाले इंसान थे. जब मौलाना ने उनसे ऐसी बात कही तो वो उनके जहन में बैठ गई. शाहिद ने कहा, मैंने सुना है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 8-9 साल किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको पूछा नहीं लेकिन ये वो डायरेक्टर नहीं बल्कि पापा थे जिन्होंने काम से दूरी बनाई. पापा ने कहा मैं अब गुनाह नहीं कर रहा हूं...जो अभी कर लिया वो कर लिया.

