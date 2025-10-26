विज्ञापन

डल झील के किनारे सजी सुरों की महफिल, सोनू निगम की आवाज पर झूमा कश्मीर, गुरु मोहम्मद रफी को किया याद

सोनू निगम ने आज  रविवार को  डल झील में आयोजित एक कॉन्सर्ट में शानदार परफॉर्मेंस दी. यहां NDTV गुड टाइम्स ने कश्मीर घाटी में  पहला कॉन्सर्ट होस्ट किया.

नई दिल्ली:

सोनू निगम ने आज  रविवार को  डल झील में आयोजित एक कॉन्सर्ट में शानदार परफॉर्मेंस दी. यहां NDTV गुड टाइम्स ने कश्मीर घाटी में  पहला कॉन्सर्ट होस्ट किया. सोनू निगम ने कश्मीर घाटी के पहले बड़े  लाइव कॉन्सर्ट को अपनी आवाज से जीवंत कर दिया. खूबसूरत डल झील के किनारे SKICC में बड़ी संख्या में लोग आए. 26 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में यह पहला कॉन्सर्ट है. शो में सोनू निगम ने अपने गुरु और म्यूज़िक आइकॉन मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि दिया. 

यहां सिंगर काज़ी तौकीर ने शनिवार को परफॉर्म किया.  सोनू निगम और लोकल स्टार काज़ी तौकीर और रौहान मलिक की परफॉर्मेंस वाले इस कॉन्सर्ट का मकसद कश्मीर का टैलेंट दिखाना और टूरिस्ट को घाटी की खूबसूरती और स्पिरिट को फिर से देखने का न्योता देना था. कॉन्सर्ट में काज़ी तौकीर ने लोगों को संबोधित किया और अपने देश में परफॉर्म करने के अपने शुरुआती स्ट्रगल को याद किया.

कश्मीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं बस स्टेज पर परफॉर्म करना चाहता था और अपने साथ अपना स्टैंडी लाया था." "जब मैं अपनी बात कहने के लिए वह स्टैंडी लेकर गया, तो किसी ने मुझसे पूछा भी कि क्या कोई ऐसा चुनाव है जिसे मैं जीतने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने उससे कहा, 'कोई भी जीते, बस कलाकार की इज्ज़त करो, बस इतना ही.'"उन्होंने आगे बताया कि कैसे NDTV ने उन्हें वह मौका दिया जो उन्हें सालों से नहीं मिला था.

