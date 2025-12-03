धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा मालिनी ने देखे थे जिंदगी के सबसे बुरे दिन, क्यों 'ड्रीम गर्ल' को करनी पड़ी थी बी-ग्रेड फिल्में?

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी 1980 में हुई थी. उस समय धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर के साथ विवाहित थे और उनके चार बच्चे- सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता थी. प्यार के लिए यह कदम उठाने के बाद हेमा एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गईं, जो पूरे दस साल चला. इस दौरान उन्हें भारी कर्ज चुकाना पड़ा. लेखक राम कमल मुखर्जी की किताब Hema Malini: Beyond The Dream Girl में बताया गया है कि शादी के बाद जब हेमा मुश्किल में थीं, तब धर्मेंद्र ने मदद की पेशकश की, लेकिन हेमा ने इसे स्वीकार नहीं किया. उन्हें अपनी कमाई और मेहनत से ही इस समस्या से निकलना था.
जब हेमा मालिनी को करनी पड़ी बी-ग्रेड फिल्में
कर्ज कैसे बढ़ा, इस पर हेमा ने खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी मां टैक्स भरने में लापरवाह थीं, जबकि पिता बार-बार याद दिलाते रहते थे. हेमा की मां सोचती थीं कि इतनी मेहनत करके कमाए पैसों पर इतना टैक्स देना ठीक नहीं है. पिता के निधन के बाद हेमा को एहसास हुआ कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है. पैसा जल्दी जुटाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिल्में करनी पड़ीं, और इसी वजह से वे कई बार बी-ग्रेड फिल्मों में भी नजर आईं. हेमा के मुताबिक यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जो करीब दस साल तक रहा.
हाल ही में हुआ है धर्मेंद्र का निधन
बाद में ईशा देओल को भी अपनी मां के इन संघर्षों के बारे में पता चला. उन्होंने बताया कि अहाना के जन्म के बाद हेमा काफी शूटिंग करने लगी थीं, और घर पर कम रहती थीं. जब उन्होंने दुर्गा, अंजाम, सीतापुर की गीता और जमाई राजा जैसी फिल्में देखीं, तो उन्होंने मां से पूछा कि वे ये फिल्में क्यों कर रही थीं. तब हेमा ने उन्हें कर्ज की पूरी कहानी बताई. धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी भी फिल्मों से शुरू हुई थी और वास्तविक जीवन में बदल गई. दोनों ने 1970 में तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग से अपना रिश्ता शुरू किया. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का मुंबई में 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार पवन हंस शवदाह गृह में हुआ और 27 नवंबर को उनका प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया.
