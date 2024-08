21 जून 1981, जिस दिन टूटी थी सलीम-जावेद की जोड़ी, जुहू में इस घर के आगे हाथ मिलाकर जुदा हुई थीं राहें

दीवार, शोले, डॉन और जंजीर जैसी फिल्में हिंदी सिनेमा को देने वाली मशहूर जोड़ी सलीम-जावेद पर अमेजॉन प्राइम वीडियो ने डॉक्युसीरीज एंग्री यंग मेन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस सीरीज में सलीम-जावेद जोड़ी के सलीम खान और जावेद अख्तर से जुड़ी अनदेखी और अनकही बातों को पेश किया जा रहा है. इस सुपरहिट जोड़ी ने एक साथ 24 फिल्मों की कहानी और संवाद लिखे और इस जोड़ी का कोई जवाब नहीं था. लेकिनि 21 जून, 1981 को ये जोड़ी टूट गई. वो जोड़ी जिसका कलम चलाना फिल्म की हिट होने की गारंटी थी. अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बड़ी फिल्में भी इसी राइटर जोड़ी की कलम से निकली थी. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जोड़ी टूट गई?

“Salim-Javed, the names are synonymous with box office success. All 6 films written by them have been money spinners, from Andaz to Haath Ki Safai. Their forthcoming films are Sholay, Deewar, Majboor, Don”



