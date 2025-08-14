विज्ञापन

2000 दिन तक थिएटर से नहीं उतरी थी ये फिल्म, 50 साल पहले हुई थी रिलीज, आज भी पॉपुलर है एक-एक डायलॉग

50 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से एक है. इसके किरदार और डायलॉग आज भी दर्शकों के बीच उतने ही ताजा हैं.

शोले ने आजतक अपना चार्म नहीं खोया है.
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' इस 15 अगस्त 2025 को अपनी रिलीज के 50 साल पूरे करने जा रही है. शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी. रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी शोले में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया बच्चन और हेमा मालिनी लीड रोल में थे. शोले का एक-एक किरदार और इसके डायलॉग आज भी लोगों के बीच चर्चित है. फिल्म के गाने तो आज भी देखे और सुने जाते हैं. फिल्म का स्क्रीनप्ले और डायलॉग लिखने का काम सलीम-जावेद की जोड़ी ने किया था. शोले एक कल्ट क्लासिक है जो इंडियन सिनेमा में अमर हो चुकी है और इस फिल्म को कितनी ही बार देख लो ऊबते नहीं हैं. शोले भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म थी जिसने भारत भर के लगभग 100 सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई थी.

शोले की गोल्डन जुबली

पुराने जमाने में फिल्म की सफलता गोल्डन और सिल्वर जुबली से तय होती थी. जी हां शोले ने अपनी 100 सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली (थिएटर में 25 हफ्ते) और 60 सिनेमाघरों में गोल्डन जुबली ( थिएटर में 50 हफ्ते) मनाई थी. शोले के नाम 286 हफ्तों तक थिएटर में टिके रहने का रिकॉर्ड है. यह तो हुआ सिल्वर जुबली रिकॉर्ड. अब जानते हैं शोले का गोल्डन जुबली रिकॉर्ड. अगर 286 हफ्तों को साल में बदला जाए तो 5 साल का समय होता है यानी 2002 दिन. इसका मतलब है कि शोले 2000 दिनों तक सिनेमाघरों से उतरी ही नहीं. यही कारण है कि धर्मेंद्र के सिनेमा की दुनिया का आठवां अजूबा कहते हैं. वहीं अमिताभ बच्चन को यकीन नहीं था कि यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी. बता दें शोले का बजट महज 3 करोड़ रुपये था.

शोले की 4K एडिशन स्क्रीनिंग

शोले की एक खास बात और है इसमें किरदारों के नामों ने भी लोगों को खूब प्रभावित किया है. जैसे अमिताभ-धर्मेंद्र की जय-वीरू की जोड़ी, बसंती (हेमा मालिनी), गब्बर, सांभा, कालिया और ठाकुर जैसे किरदार ने फिल्म को अलग ही पहचान दी है. बता दें शोले की गोल्डन जुबली के मौके पर हेरिटेज फाउंडेशन फिल्म के 4K एडिशन को रिलीज करने का ऐलान कर चुकी है.

TIFF टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण में इसका रिस्टोर वर्जन रिलीज होगा. शोले की 6 सितंबर, 2025 को 1800 सीटों वाले रॉय थॉमसन हॉल (नॉर्थ अमेरिका)  4K स्क्रीनिंग होगी. 198 मिनट के रनटाइम वाली शोले के मशहूर डायलॉग में 'जो डर गया, समझो मर गया', 'कितने आदमी थे', 'बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना' और 'ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर' जैसे कई डायलॉग आज भी लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं.

