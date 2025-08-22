विज्ञापन

थामा से लेकर परमसुंदरी तक, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद दिखेंगी ये 8 बड़ी फिल्में

प्राइम वीडियो ने मैडॉक फिल्म्स के साथ 8 फिल्मों के लिए बड़ी डील की है, जिसमें 'थामा' और 'शिद्दत 2' का नाम भी शामिल है.

अमेजन प्राइम वीडियो पर आएंगी ये 8 बड़ी फिल्में
नई दिल्ली:

प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो से हाथ मिलाया है, जिसके तहत मैडॉक फिल्म्स की आने वाली 8 बड़ी फिल्मों को अब सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दिखाया जाएगा. यह समझौता कई सालों के लिए किया गया है. प्राइम वीडियो में अपकमिंग फिल्म 'थामा' और दो चर्चित फिल्में देख सकते हैं. इस लिस्ट में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' है, जो 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद प्राइम वीडियो पर भी देखी जाएगी. इसके अलावा, दो लोकप्रिय फ्रैंचाइज़ी फिल्में 'शिद्दत 2' और 'बदलापुर 2' भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं. इनके साथ ही श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और अगस्त्य नंदा अभिनीत 'इक्कीस' भी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. अन्य कई फिल्मों की घोषणा जल्द की जाएगी, जो इस साझेदारी को और रोमांचक बनाएंगी.

यानी, 2025 से 2027 के बीच जो मैडॉक फिल्म्स की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी, वे बाद में पूरी दुनिया में सिर्फ प्राइम वीडियो पर दिखाई जाएंगी. ये फिल्में 240 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम की जाएंगी, जिससे इनकी पहुंच और भी बढ़ेगी.

प्राइम वीडियो और मैडॉक फिल्म्स का रिश्ता पुराना और मजबूत है। दोनों ने मिलकर पहले भी 'स्त्री 2', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया', और 'स्त्री' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्शकों तक पहुंचाई हैं. इसके अलावा, सह-निर्मित फिल्म 'भूल चूक माफ' और ओरिजिनल सीरीज 'जी करदा' ने भी दर्शकों का दिल जीता.

मैडॉक की पिछली बड़ी हिट फिल्म ‘स्त्री 2' ने प्राइम वीडियो पर ग्लोबली बड़ी सफलता हासिल की थी और थिएटर के बाद भी इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. इस साझेदारी को लेकर मैडॉक फिल्म्स के सीईओ और संस्थापक दिनेश विजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हम ऐसी कहानियां दिखाने में विश्वास रखते हैं, जो दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उनके दिल को छुए. प्राइम वीडियो ने हमेशा से ऐसी कहानियों का समर्थन किया है, जो भाषा, सीमाओं और फॉर्मैट से परे जाकर दर्शकों तक पहुंचती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "चाहे हमारी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स हो या हमारी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी फिल्में, हमारा हमेशा से मकसद ऐसी फिल्में बनाना रहा है जिसे दर्शक बार-बार देखना पसंद करे. हमारी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की फिल्में अब सिनेमाघरों के बाद प्राइम वीडियो पर दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचेंगी."

