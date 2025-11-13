विज्ञापन

जब भाई की मौत पर फूट-फूट कर रोए थे धर्मेंद्र, भतीजे सनी के लिए बनाई फिल्म तो बॉबी के साथ बरसात में किया काम

धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल एक टैलेंटेड एक्टर, निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा में अहम योगदान दिया.

जब भाई की मौत पर फूट-फूट कर रोए थे धर्मेंद्र, भतीजे सनी के लिए बनाई फिल्म तो बॉबी के साथ बरसात में किया काम
भाई की मौत पर फूट-फूट कर रोए थे धर्मेंद्र
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने एक से बढ़कर एक फिल्में की है. आज भी हर कोई उनकी एक्टिंग का फैन है. लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र के एक भाई भी थे जो उन्हीं  की तरह एक्टर थे. धर्मेंद्र के भाई का नाम अजीत सिंह देओल था. वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे और उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग और डायरेक्शन किया था. इसके अलावा धर्मेंद्र के एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम वीरेंद्र सिंह देओल था, वीरेंद्र सिंह देओल पंजाबी सिनेमा के स्टार थे.

धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल
अजीत सिंह देओल का बात करें तो वह इंडस्ट्री में अपने सादे स्वभाव, अभिनय कौशल और निर्देशन क्षमता के लिए जाने जाते थे. भले ही उन्होंने अपने बड़े भाई जितनी लोकप्रियता नहीं पाई, लेकिन हिंदी और पंजाबी सिनेमा दोनों में उनका योगदान यादगार रहा. अजीत देओल, जिन्हें ज्यादातर लोग कंवर अजीत सिंह के नाम से जानते हैं, ने करीब 25 फिल्मों में अभिनय किया. वे उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी मेहनत से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को नई दिशा दी.

निर्देशन और निर्माण में भी दिखाया कमाल

अजीत देओल ने केवल एक्टिंग ही नहीं किया बल्कि पर्दे के पीछे भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया. उन्होंने 1976 में “संतो बंतो” नाम की पंजाबी फिल्म का डायरेक्शन  किया, जिसमें धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्टिंग की थी. इसके अलावा उन्होंने 1982 में “मेहरबानी” का निर्देशन किया, जिसमें महेंद्र संधू और सारिका नज़र आए थे.

निर्माता के रूप में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की.
1975 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म “प्रतिज्ञा” को उन्हीं ने बनाया था जो उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई.

सनी और बॉबी देओल के साथ भी जुड़े रहे

दो दशकों से ज्यादा लंबे करियर में अजीत देओल ने अपने भतीजों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ भी काम किया. उन्होंने सनी की 1993 की फिल्म “वीरता” बनाई और 1995 की फिल्म “बरसात” में एक्टिंग की, जो बॉबी देओल की पहली फिल्म थी.

2015 में अजीत देओल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पित्ताशय (Gallbladder) की समस्याओं से जूझ रहे थे. अपने भाई की मौत की खबर ने धर्मेंद्र को गहराई तक झकझोर दिया. अंतिम संस्कार के दौरान धर्मेंद्र अपने छोटे भाई के लिए फूट-फूट कर रोते हुए देखे गए, और परिवार सहित पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया.

कौन थे वीरेंद्र सिंह देओल

80 के दशक में वीरेंद्र देओल पंजाबी सिनेमा के सबसे डिमांडिंग अभिनेता थे. बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के चचेरे भाई, वीरेंद्र उनसे काफी मिलते-जुलते थे और इसलिए उन्हें पंजाबी सिनेमा का ही-मैन कहा जाता था. 70 और 80 के दशक में, वीरेंद्र ने पंजाबी में 25 फिल्में की और इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, सभी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. 80 के दशक के अंत तक, उनका इंडस्ट्री में इतना दबदबा था कि न केवल उन्हें सबसे ज्यादा फीस मिलती थी, बल्कि कोई भी फ़िल्म निर्माता उनके बिना कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाता था. हालांकि, 6 दिसंबर, 1988 को, वीरेंद्र की उनकी फिल्म "जट्ट ते ज़मीन" के सेट पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.


 

