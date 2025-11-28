कौन थीं धर्मेंद्र की सरला बहन? पिता की पिटाई से बचने के लिए इन पर लगाया था कुर्सी तोड़ने का इल्जाम

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने वीडियो, इंटरव्यू और यादगार पलों के क्लिप एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक पुराना इंटरव्यू लोगों को काफी भावुक कर रहा है, जिसमें धर्मेंद्र अपने बचपन की दिलचस्प कहानियां सुनाते दिखते हैं.



कमरा जो सिटिंग रूम भी था और बेडरूम भी



इंटरव्यू में धर्मेंद्र को उनके पुराने घर की एक फोटो दिखाई गई. तस्वीर देखते ही वे यादों में खो गए और बताया कि उनका कमरा एक तरह से सिटिंग रूम और बेडरूम दोनों था. कमरे में एक तरफ बेड और दूसरी तरफ कुर्सियां रखी होती थीं. वह बताते हैं कि कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल भी थी और बचपन में वह अक्सर शीशे में खुद को देखकर कल्पना करते थे कि एक दिन वह दिलीप कुमार जैसे बड़े अभिनेता बनेंगे.



भाई से झगड़ा और आराम कुर्सी टूटने का किस्सा



इंटरव्यू में धर्मेंद्र एक मजेदार किस्सा भी साझा करते हैं. वह बताते हैं कि एक बार भाई से खेलते-खेलते झगड़ा हो गया. गुस्से में उन्होंने भाई को धक्का दे दिया और धक्का लगते ही घर की आराम कुर्सी टूट गई. उस समय उनके मन में सबसे बड़ा डर था, “शाम को बाबूजी आएंगे और पिटाई होगी”. इस डर से बचने के लिए उन्होंने जैसे-तैसे रस्सी बांधकर कुर्सी को ठीक कर दिया ताकि कोई समझ न सके.



‘सरला बहन पर डाल दिया था दोष'



धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए आगे बताया कि घर में उनकी एक भारी-भरकम रिश्तेदार सरला बहन आया करती थीं. जब अगले दिन कुर्सी टूट गई तो घरवालों ने पूछा कि यह कैसे टूटी? इंटरव्यू में धर्मेंद्र हंसते हुए कहते हैं, “हमने तुरंत कह दिया कि सरला बहन बैठी थीं, उन्हीं से टूटी होगी." धर्मेंद्र ने ये सभी बातें एशियन पेंट के साथ एक खास बाचतीच में शेयर की थीं.







