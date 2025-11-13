विज्ञापन

कौन हैं सुनंदा शर्मा? पंजाबी सिंगर ने जिसने एक्साइटेड फैन को स्टेज पर बुलाकर...

सुनंदा शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग ही इमेज सेट हो गई है.

Read Time: 3 mins
सिंगर ने फैन को लगा दिया गले
Social Media
नई दिल्ली:

पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने एक बार फिर इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींचा है, इस बार सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए भी. हाल ही में मंच पर एक फैन को गले लगाते हुए सुनंदा शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने इंटरनेट पर लोगों के दिलों को पिघला दिया है. अपनी एनर्जेटिक स्टेज प्रेजेंस और इमोशन से भरी सिंगिंग के लिए जानी जाने वाली, सुनंदा अब अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल लॉन्च करने और पूरी क्रिएटिव फ्रीडम अपनाने के लिए भी सुर्खियां बटोर रही हैं.

सुनंदा का फैन को गले लगाते हुए वीडियो वायरल

पंजाबी म्यूजिक की मल्लिका सुनंदा शर्मा ने हाल ही में अपने एक म्यूजिक के दौरान फैन्स को इमोशनल कर दिया, जब उनके और एक फैन के बीच का एक दिल को छू लेने वाला पल वायरल हो गया. वीडियो में, एक फैन स्टेज के पास एक्साइटमेंट के साथ नाचता हुआ दिखाई दे रहा है. बिना किसी हिचकिचाहट के सुनंदा उसके पास गईं और उसे गले लगा लिया. प्यार और ईमानदारी से भरे इस भाव ने तुरंत इंटरनेट पर धूम मचा दी. कई फैन्स ने इसे "साल का सबसे प्यारा पल" कहा और इस सिंगर की तारीफ की कि अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद वह कितनी सच्ची और डाउन टू अर्थ हैं.

जहां एक तरफ यह वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वहीं सुनंदा एक बड़ी प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए भी सुर्खियां बटोर रही हैं. मम्मी नू पसंद और पोस्टर लगवा दो जैसी हिट फिल्मों की सिंगर ने ऑफीशियली अपना इंडिपेंडेट लेबल, सुनंदा शर्मा, लॉन्च किया है, जो उनके म्यूजिक के सफर में एक नया मोड़ लेकर आया है. उन्होंने हाल ही में अपने आने वाले सिंगल "दिलबर" का टीजर जारी किया और इसे "अपने दिल का टुकड़ा" बताया.

सुनंदा शर्मा कौन हैं?

30 जनवरी 1992 को जन्मी सुनंदा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत YouTube पर कवर गाने अपलोड करके की थी, और फिर अपने पहले सिंगल "बिल्ली अख" से उन्हें अपार पॉपुलैरिटी मिली. 2017 में उनके हिट "जानी तेरा ना" ने उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए जिसे YouTube पर 334 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने PTC पंजाबी म्यूजिक अवॉर्ड्स में भी अवॉर्ड जीता था.

म्यूजिक के अलावा सुनंदा ने सज्जन सिंह रंगरूट में दिलजीत दोसांझ के साथ एक्टिंग की शुरुआत की और यहां तक ​​कि कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारत को भी रीप्रेजेंट किया. प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल के साथ विवाद में 2025 में कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सुनंदा अडिग रहीं और अब पंजाबी पॉप में सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक के रूप में उभर रही हैं.

Sunanda, Sunanda Sharma, Sajjan Singh Rangroot, Pinky Dhaliwal, Sunanda Sharma Songs, Sunanda Sharma Instagram
