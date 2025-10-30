शिल्पा शेट्टी की मां अस्पताल में भर्ती, परिवार ने अभी तक जारी नहीं की कोई हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी गुरुवार (30 अक्टूबर) को अपनी मां सुनंदा शेट्टी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में देखी गईं. अस्पताल जाते समय शिल्पा काफी परेशान दिखाई दीं. पैपराजी विरल भयानी ने शिल्पा के अस्पताल पहुंचने का एक वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा था, "#शिल्पाशेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचीं, जहां उनकी मां को भर्ती कराया गया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे फैन्स ने चिंता जाहिर की और उनके सपोर्ट में मैसेज भेजे. एक यूजर ने लिखा, "जल्दी ठीक हो जाइए आंटी जी." एक ने कमेंट किया, "ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे," जबकि तीसरे ने कहा, "शिल्पा की मां के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं." फिलहाल, न तो शिल्पा और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने सुनंदा शेट्टी की हेल्थ को लेकर कोई ऑफीशियल बयान जारी किया है.

शिल्पा शेट्टी के कानूनी मामले का अपडेट

सुनंदा शेट्टी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर शिल्पा के विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अपनी याचिका वापस लेने के कुछ ही दिनों बाद आई है. यह बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनके और उनके पति, राज कुंद्रा के खिलाफ कथित ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) पर रोक न लगाने के फैसले के बाद आया है.

8 अक्टूबर को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि LOC हटाने और विदेश यात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वे विवादित ₹60 करोड़ की राशि का भुगतान करेंगे. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले ही एलओसी जारी कर दिया था, जिसके कारण दंपति ने अस्थायी राहत की मांग की थी.

अभी कुछ दिन पहले, शिल्पा ने अपनी बहन शमिता शेट्टी और पति राज कुंद्रा के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की थीं. तस्वीरों में परिवार ट्रेडिशनल आउटफिट पहने और रोशनी और सजावट से घिरा हुआ खुश और जश्न से भरा दिखाई दे रहा था. प्रोफेशनल फ्रंट पर शिल्पा को आखिरी बार सुपर डांसर चैप्टर 5 में जज के रूप में देखा गया था, जबकि राज कुंद्रा ने हाल ही में रियलिटी शो द ट्रेटर्स से टीवी पर शुरुआत की.