कौन है शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की फिल्म का हीरो, दे चुका है बॉलीवुड की सबसे वॉयलेंट फिल्म

शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान बतौर डायरेक्टर ऑफीशियली मंच पर आ चुके हैं. आर्यन की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस इवेंट को बड़ा बनाने में शाहरुख खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. The The Ba***ds of Bollywood नाम से आ रही ये फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने जा रही है और किसी भी बड़े स्टार का नाम लीजिए हर किसी ने इस फिल्म में कैमियो किया है. मतलब ये है कि आर्यन की इस फिल्म को हिट और कामयाब बनाने में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कि अपनी तरफ से कमी छोड़ी है. फिल्म की स्टार कास्ट में भी बॉबी देओल जैसा एक ट्रेंडिंग नाम है. वो नाम जो आजकल किसी भी फिल्म को चर्चा में लाने के लिए काफी है.

अब आप सोच रहे होंगे कि आर्यन डायरेक्टर है. बॉबी देओल सेकेंड लीड टाइप के रोल में होंगे तो फिल्म का लीड स्टार कौन है? चलिए ये भी बता देते हैं इस फिल्म के लीड स्टार लक्ष्य लालवानी हैं. लक्ष्य इससे पहले किल में नजर आए थे. फिल्म का ताबड़तोड़ एक्शन दर्शकों को काफी पसंद आया था. लक्ष्य किल में भी राघव जुयाल के साथ थे और इस फिल्म में भी लक्ष्य उनके साथ हैं. फर्क बस इतना है कि किल में आर्यन, लक्ष्य को चुनौती दे रहे थे वहीं आर्यन खान की फिल्म में वो लक्ष्य का साथ देते दिखेंगे क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड के रोल में नजर आने वाले हैं.

कौन हैं लक्ष्य लालवानी ?

लक्ष्य लालवानी जिन्हें लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, एक उभरते हुए भारतीय एक्टर हैं. उन्होंने 2015 में एमटीवी के ‘वॉरियर हाई' से टीवी डेब्यू किया, लेकिन ‘पोरस' (2017-2018) में लीड रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की. धर्मा प्रोडक्शंस के साथ तीन फिल्मों का करार साइन करने वाले लक्ष्य ने 2023 में ‘किल' से बॉलीवुड डेब्यू किया जिसके लिए उन्हें आईआईएफए अवॉर्ड मिला. अनन्या पांडे के साथ ‘चांद मेरा दिल' और आर्यन खान की वेब सीरीज में नजर आएंगे. फिटनेस लवर लक्ष्य की उम्र 29 साल है.