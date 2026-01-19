कौन हैं हेमा मालिनी के छोटे दामाद, लुक और पर्सनालिटी में नहीं हैं किसी हीरो से कम, बिजनेस टाइकून वैभव वोहरा की जानें कितनी है नेटवर्थ

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां ईशा और अहाना देओल अपनी-अपनी लाइफ में व्यस्त है. ईशा बतौर सिंगल मदर अपने दोनों बच्चों को पाल रही हैं, तो वहीं अहाना देओल दिल्ली में अपने परिवार के साथ रह रही हैं. धर्मेंद्र और हेमा की छोटी बेटी की शादी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली में हुई है. इस शादी से अहाना के तीन बच्चे हैं. दिल्ली में वह अपने परिवार के साथ-साथ खुशी-खुशी जीवन बिता रही हैं. स्टार फादर धर्मेंद्र के निधन के बाद से वह अपनी मां हेमा मालिनी का भी ख्याल कर रही हैं और घर का भी ध्यान दे रही हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं अहाना देओल के पति के बारे में कि वह कौन हैं और क्या करते हैं.

कौन हैं अहाना देओल के पति?

अहाना देओल का जन्म 1985 में हुआ था और वह अब 41 साल की हैं. साल 2014 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड वैभव वोहरा से शादी रचाई थी. वैभव दिल्ली में रहते हैं और एक बिजनेसमैन हैं. वैभव इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम कमेटी के अध्यक्ष हैं और एविएशन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए दक्षिण एशिया के रीजनल डायरेक्टर भी हैं. यह एविएशन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, एयर कनाडा जैसी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में काम करती है. वैभव की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने बॉबसन कॉलेज से पढ़ाई की है.

कहां हुई दोनों का पहली मुलाकात?

अहाना की बड़ी बहन ईशा देओल ने भी साल 2012 में अपने बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी से शादी रचाई थी. ईशा की शादी में वैभव वोहरा भी पहुंचे थे. यहां पहली बार अहाना और वैभव की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद दोनों ने एक-दूजे को डेट किया और 2 फरवरी 2014 में शादी के बंधन में बंध गए. इनकी शादी पंजाबी और तमिल रीति-रिवाजों से हुई थी. शादी के एक साल बाद कपल के घर एक बेटे डेरियन ने जन्म दिया. इसके पांच साल बाद अहाना ने जुड़वां बेटियां एस्ट्रिया और एडिया को जन्म दिया. अहाना आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही है. ईशा का तलाक हो चुका है और वह अपनी मां और बेटियों के साथ खुश हैं. बता दें, धर्मेंद्र के निधन के बाद से ईशा देओल अपनी स्टार मां हेमा मालिनी का सहारा बनी हुई हैं. धर्मेंद्र का बीते साल 24 नवंबर को उम्र संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया था. हेमा ने पति के निधन पर अपने घर पर एक प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें उनकी दोनों बेटियां और रिश्तेदार भी पहुंचे थे.