बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सनी देओल की सौतेली बहनें, ईशा और अहाना के साथ पोज देते दिखे बड़े भैया

Border 2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस स्क्रीन में सनी देओल की बहनें पहुंचीं. इस इवेंट पर सनी ईशा और आहाना के साथ पोज देते भी दिखे.

सनी देओल ने ईशा देओल और अहाना देओल के लिए रखी स्पेशल स्क्रीनिंग
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 की सक्सेस का शोर इस वक्त चारों तरफ है इस बीच फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस मौके पर सनी देओल की बहनें ईशा देओल और अहाना देओल भी पहुंची हुई थीं. स्क्रीनिंग के बाद सनी देओल ने दोनों बहनों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. तीनो भाई-बहन कैजुअल लुक में नजर आए. ईशा ने चेक शर्ट के साथ जींस पहनी थी. वहीं अहाना देओल ने ब्लू शर्ट के साथ डेनिम जींस पेयर की थी. सनी देओल अपने हमेशा के सिंपल कैजुअल लुक में दिखे. तीनों साथ में तस्वीरें खिंचवाते हुए स्माइल कर रहे थे. उन्हें साथ में देख कई फैन्स को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो फैन्स भी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं सके. एक ने लिखा, तीनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगा. एक ने कमेंट किया, भगवान आपका भला करें सर. आपके जैसा भाई सबको मिले. ज्यादातर लोग हार्ट आइकन के साथ कमेंट करते दिखे.

Border 2 Box Office Collection

सनी देओल के लीड रोल वाली इस फिल्म की बात करें तो तीन दिन में 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा टच करने वाली है. फिल्म ने साबित कर दिया है कि वह 2026 की पहली बड़ी हिट बनने को तैयार है. ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श का कहना है कि तीसरे दिन बॉर्डर 2 100 करोड़ कमा लेगी और लॉन्ग वीकएंड का फायदा भी मिल सकता है. मतलब यह कि सोमवार (26 जनवरी) की छुट्टी का फायदा लेते सनी देओल की फिल्म की कमाई 180 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर सकती है.

