कौन थीं पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह? भोजपुरी स्टार ने धूमधाम से रचाई थी शादी, 1 साल में ही कर लिया था सुसाइड

पवन सिंह ने साल 2014 में नीलम से बड़ी ही धूमधाम से शादी रचाई थी और अगले ही साल 2015 में उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी.

कौन थीं पवन सिंह की पहली पत्नी
नई दिल्ली:

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं. हाल ही में उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा  था और एक्टर से गुहार लगाई थी कि वह घर आ जाएं. ज्योति सिंह ने बताया कि वह बीते कई महीने से उन्हें छोड़कर गए हुए हैं. अब पवन सिंह की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसका भी एक वीडियो ज्योति ने रोते-बिलखते सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें महिला पुलिस नजर आ रही हैं. इस वीडियो में ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह पर दूसरी महिला के साथ होटल में जाने का संगीन आरोप भी लगाया है. ज्योति एक्टर की दूसरी पत्नी है और पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह थीं, जिन्होंने शादी के एक साल बाद ही सुसाइड कर लिया था.

कौन थीं पवन सिंह की पहली पत्नी?

पवन सिंह ने साल 2014 में नीलम से बड़ी ही धूमधाम से शादी रचाई थी और अगले ही साल 2015 में उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी. नीलम एक्टर पवन सिंह के बड़े भाई की साली थी और ऐसे में दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर शादी रचा ली. नीलम के 8 मार्च 2015 को खुदकुशी करने से पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था. पवन सिंह की भाभी ने बताया था कि पवन सिंह काम के चलते इतना बिजी रहते थे कि वह अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे. इसी कारण नीलम ने पवन सिंह से तंग आकर आत्महत्या कर ली. नीलम का शव एक्टर के मुंबई के अंबोली स्थित फ्लैट में पंखे से लटका मिला था. उस वक्त मुंबई पुलिस आत्महत्या के कारण में बताया था कि पवन देर रात घर आते थे और इसी वजह से नीलम परेशान रहती थी.

दूसरी पत्नी संग कलह

पहली पत्नी के जाने के तीन साल बाद पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से शादी रचाई, लेकिन एक्टर की दूसरी शादी में खूब कलह मची हुई है. मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. अब ज्योति भी सोशल मीडिया पर आकर पति पर खूब इल्जाम लगा रही हैं.

ज्योति ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा कि उन्होंने अपने पति पवन सिंह को दूसरी महिला के साथ होटल में जाते हुए देखा है. इससे पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ज्योति ने कहा था कि जब उनके पिता पवन सिंह से मिलने गये थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया. पवन सिंह की पत्नी के मुताबिक, एक्टर बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय से उनसे दूर भाग रहे हैं.

