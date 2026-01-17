कौन हैं धनुष के एक्स ससुर, 50 साल से सिनेमा पर करते हैं राज, फीस के मामले में टॉप 5 एक्टर्स में है शामिल, नेटवर्थ जानकर लगेगा झटका

एक्टर धनुष, जिनकी फिल्में अक्सर चर्चा का विषय रहती हैं. उनकी हाल ही में पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि धनुष एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के साथ वेलेंटाइन डे को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह खबर केवल अफवाह है, जिन्हें एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों ने कंफर्म किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनुष की पहली शादी टूट चुकी है. इतना ही नहीं उनके एक्स ससुर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हैं.

दो बच्चों के पिता हैं धनुष

एक्टर धनुष ने 2004 में ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की थी. कपल के दो बेटे यात्रा और लिंगा हैं. हालांकि 20022 में कपल ने 18 साल की शादी तोड़ने का फैसला किया. वहीं 2024 में कपल का तलाक फाइनल हो गया था. हालांकि कपल बच्चों की को पेरेंटिंग कर रहा है. वहीं एक-दूसरे के साथ दोनों के अच्छे रिश्ते हैं.

धनुष के एक्स ससुर हैं सुपरस्टार रजनीकांत

बहुत कम लोग जानते हैं कि धनुष के एक्स ससुर सुपरस्टार रजनीकांत हैं, जो 50 साल से सिनेमा पर राज कर रहे हैं. इतना ही नहीं वह एशिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी, तेलुगू, कन्नड़ और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह अबतक 170 फिल्मों में काम कर चुके हैं.

नेटवर्थ के मामले में भी नहीं किसी से पीछे

आईएमडीबी के अनुसार, रजनीकांत का परिवार बैंगलोर में शिवाजी राव गायकवाड़ के परिवार में हुआ. उन्होंने मदरास फिल्म इंस्टिट्यूट ज्वॉइन करने से पहले बस कंडक्टर और कुली का भी काम किया. इसके अलावा उन्हें 37 नॉमिनेशन में से 26 अवॉर्ड मिल चुके हैं. नेटवर्थ की बात करें तो रजनीकांत चौथे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं. वह एक फिल्म के लिए 125 से 270 करोड़ तक की फीस लेते हैं. वहीं उनका नेटवर्थ 430 करोड़ का है.

