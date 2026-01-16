Dhanush वेलेंटाइन डे पर करेंगे Mrunal Thakur से दूसरी शादी? जानें दोनों की उम्र का फासला और नेटवर्थ

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के एक्स दामाद एक्टर धनुष की शादी की खबरें सामने आई हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि धनुष वेलेंटाइन डे पर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर से शादी करने वाले हैं. लेकिन दोनों एक्टर्स की डेटिंग की खबरें अभी की नहीं बल्कि कुछ महीने पहले की हैं. दरअसल, पिछले साल अगस्त में धनुष और मृणाल ठाकुर के डेटिंग की खबरें सामने आई थीं. जब सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर पर दोनों को साथ देखा गया था. हालांकि एक्टर्स ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया.

यूं शुरू हुई थी मृणाल ठाकुर और धनुष की डेटिंग की चर्चा

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुकी हैं. वह 33 साल की हैं. उनका जन्म 1 अगस्त 1992 में हुआ था. वहीं धनुष की बात करें तो वह 42 साल के हैं, जिनका जन्म 28 जुलाई 1983 में होता है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धनुष की एक्स वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत हैं, जिनसे 2004 में एक्टर ने शादी की थी और साल 2024 में कपल का तलाक हो गया था. उनके एक बेटा यात्रा राजा हैं.

धनुष और मृणाल ठाकुर का नेटवर्थ

रिपोर्ट्स की मानें तो धनुष, जो साउथ इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. उनका नेटवर्थ 230 करोड़ का है. जबकि वह साउथ के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते हैं. जबकि उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है. वहीं मृणाल ठाकुर, जो टीवी के बाद बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हैं. उनका नेटवर्थ 35 से 40 करोड़ का है और वह प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ तक की फीस वसूलती हैं.