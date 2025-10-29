बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? 1800 करोड़ कमाने वाली ‘पुष्पा 2’ भी हुई इसके आगे फेल

भारतीय सिनेमा में किसी भी फिल्म की सक्सेस उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आंकी जाती है, जो फिल्म सबसे ज्यादा कलेक्शन करती है वो फिल्म हिट मानी जाती है. आजकल लोगों को लगता होगा कि पुष्पा या पुष्पा 2 जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होंगी? लेकिन आज हम आपको बताते हैं उस फिल्म के बारे में जिसने बॉलीवुड में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. इस फिल्म में एक रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में.

2000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

23 दिसंबर 2016 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म दंगल तो आपको याद होगी, ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल फिल्मों में एक गिनी जाती है. इस फिल्म ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में भारत की महिला पहलवानों की संघर्ष भरी रियल लाइफ कहानी दिखाई गई है, जिसमें हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटी गीता और बबीता फोगाट की सच्ची कहानी दिखाई गई है. फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट, जबकि गीता और बबीता की भूमिका में फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा नजर आई थी, इस फिल्म में साक्षी तंवर ने आमिर खान की पत्नी का रोल प्ले किया था.

70 करोड़ में बनी फिल्म ने किया 2020 करोड़ का कलेक्शन

रिपोर्ट्स के अनुसार, दंगल फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर का 70 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, प्रमोशन को मिलाकर कुल 90 करोड़ में ये फिल्म तैयार की गई थी. वहीं, इस फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारत में ही इसने करीब 387.38 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, वर्ल्डवाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2024 करोड़ रहा. इस फिल्म ने चाइना में भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल की और केवल चाइना में ही 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड के साथ फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले और आमिर खान, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया.