लकी है दिसंबर के ये तीन दिन, इस दिन रिलीज हुई जो भी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर बनी 'धुरंधर'

बॉक्स ऑफिस का धुरंधर बनना आसान नहीं है. इसके लिए फिल्म में जान होनी चाहिए, कहानी दमदार होनी चाहिए और एक्टिंग में कनेक्शन होना चाहिए. इन सभी समीकरणों पर सही उतरने वाली फिल्म अगर 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को रिलीज होती हैं तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका होना तय है. ये कहना हमारा नहीं है बल्कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़े दिखाते हैं कि इन दो तारीख पर रिलीज हुई फिल्मों ने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है. आइए जानते हैं ये कौन सी फिल्में हैं और क्या धुरंधर भी 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही है.

धुरंधर की कामयाबी

धुरंधर फिल्म रिलीज हुई पांच दिसंबर को. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ये फिल्म इस तेजी से कमाई कर रही है कि उसकी रफ्तार का रोकना मुश्किल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दस दिन में ही फिल्म ने 350 करोड़ की कमाई भी कर डाली है. सिर्फ दस ही दिन में फिल्म ने साल की सबसे बड़ी हिट मूवी सैयारा को भी पीछे छोड़ दिया है. रविवार को भी फिल्म के कई शोज हाउसफुल रहे. जिसे देखकर लगता है कि फिल्म की कमाई की रफ्तार इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है. इसकी कमाई की रफ्तार देखकर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द धुरंधर छावा की कमाई को भी पछाड़ देगी.

4 दिसंबर और 5 दिसंबर का जादू

इससे पहले दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में रिलीज हुई दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही तूफान लेकर आई थीं. जिसमें से एक थी एनिमल और दूसरी थी पुष्पा 2. रणबीर कपूर की एनिमल मूवी एक दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने 100 करोड़ के बजट में 917 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की सैम बहादुर और फुकरे 3 भी रिलीज हुई थी. सैम बहादुर ने 55 करोड़ के बजट में 128 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

4 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 रिलीज हुई थी. इस मूवी ने भी निराश नहीं किया. पुष्पा वन की कामयाबी के बाद इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं. जिस पर मूवी खरी भी उतरी. पुष्पा बनकर आए अल्लू अर्जुन ने फिर ये साबित कर दिया था कि पुष्पा किसी नाकामी के आगे झुकेगा नहीं. 400 करोड़ के बजट में फिल्म ने 1800 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब देखना यह है कि धुरंधर कौन से नए मुकाम छूती है.