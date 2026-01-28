विज्ञापन

एक फिल्म में गाने के लिए इतने रुपये चार्ज करते थे अरिजीत सिंह, ऐसे जीते हैं जिंदगी

बॉलीवुड के ऐसे सिंगर हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और फैन्स के पसंदीदा माने जाते हैं. गम की गहराइयों तक डुबो देने वाली उनकी आवाज और उनकी सादगी फैन्स के दिलों में बसती है.

Read Time: 3 mins
Share
एक फिल्म में गाने के लिए इतने रुपये चार्ज करते थे अरिजीत सिंह, ऐसे जीते हैं जिंदगी
एक फिल्म में गाने के लिए इतने रुपये चार्ज करते थे अरिजीत सिंह

सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने के ऐलान के बाद से उनके फैन्स सदमे में हैं. वो बॉलीवुड के ऐसे सिंगर हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और फैन्स के पसंदीदा माने जाते हैं. गम की गहराइयों तक डुबो देने वाली उनकी आवाज और उनकी सादगी फैन्स के दिलों में बसती है. टीवी रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल' से शुरुआत करने वाले अरिजीत सिंह ने बहुत कम समय में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. उनकी नेटवर्थ इतनी है कि कुछ बॉलीवुड सितारे भी उनके आगे नहीं टिकते. इसके अलावा सिंगर ने प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा इंवेस्ट किया है और लग्जरी कारों का भी शौक रखते हैं.

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलें, एक्टर के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है मामला

कितनी है अरिजीत सिंह की नेटवर्थ?

अपने एक दशक के करियर में अरिजीत सिंह ने हिंदी ही नहीं, बल्कि बंगाली, मराठी, तेलुगू और दूसरी भाषाओं में भी 300 से ज्यादा गाने गाए हैं. रोमांटिक सॉन्ग्स के किंग कहे जाने वाले अरिजीत ने हर दौर के म्यूजिक लवर्स को अपनी आवाज से जोड़ा है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह की टेंटेटिव नेटवर्थ करीब 414 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मेन सोर्स प्लेबैक सिंगिंग ही रहा है. इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक रॉयल्टी और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी वो तगड़ी कमाई करते रहे हैं. बताया जाता है कि वो हर साल लगभग 70 करोड़ रुपये तक कमाते हैं. भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके लाइव शो मिनटों में सोल्ड आउट हो जाते हैं.

गानों से लेकर लाइव कॉन्सर्ट तक करोड़ों की कमाई

अरिजीत ने रियल एस्टेट में भी बड़ा इंवेस्टमेंट किया है. मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनके पास एक ही बिल्डिंग में चार लग्जरी अपार्टमेंट हैं. जिनकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये प्रति फ्लैट बताई जाती है. उनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर वोग, हमर H3 और मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरिजीत सिंह एक फिल्म में गाना गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपये चार्ज करते हैं. वहीं लाइव परफॉर्मेंस की फीस इससे कहीं ज्यादा है. म्यूजिक कंपोजर मॉन्टी शर्मा के मुताबिक अरिजीत एक शो के लिए करीब 2 करोड़ रुपये लेते हैं. जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दो घंटे के कॉन्सर्ट के लिए 14 करोड़ रुपये तक की कमाई का दावा किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arijit Singh, Arijit Singh Retirement, Singer Arijit Singh, Arijit Singh Net Worth, Arijit Singh Songs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com