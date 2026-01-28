भारती और हर्ष ने रखा छोटे बेटे का नाम, काजू की दिखाई फोटो में झलक, फैंस बोले- गोला से भी क्यूट

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनी हैं. उनके बेटे के जन्म के बाद से ही नाम को लेकर फैंस में उत्सुकता बनी थी. बुधवार को कमीडियन और उनके पति ने बच्चे का नाम रिवील कर दिया. भारती और हर्ष ने अपने इंस्टाग्राम पर नामकरण संस्कार की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में भारती पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीरों में बड़ा बेटा गोला छोटे भाई को गोद में लिए है, तो हर्ष और भारती ने भी इस पल को खास बनाया है. भारती ने अपने बेटे का नाम रिवील करते हुए लिखा, "यशवीर."

अभिनेत्री के पोस्ट करने के बाद फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. वे कमेंट सेक्शन में बधाई दे रहे हैं. बता दें कि भारती के दूसरे बेटे के आने से पहले ही गोला ने उसका नाम काजू रखा था. इसका खुलासा अभिनेत्री ने अपने यूट्यूब व्लॉग में किया था. उन्होंने बताया था, "जब हम सोनोग्राफी के लिए गए, तो गोला उसे देखकर 'काजू' बोलता था, तो हमने सोचा है कि हमारा दूसरा बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का, उसका घर का नाम 'काजू' होगा."

भारती सिंह ने 19 दिसंबर 2025 को मुंबई के अस्पताल में यशवीर को जन्म दिया था. बताया जाता है कि लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग के दौरान अचानक कमीडियन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया था. पहले बेटे गोला का जन्म 2022 में हुआ था. गोला अब तीन साल का हो चुका है और वह बड़ा भाई बनकर बहुत खुश है.

भारती और हर्ष ने 7 साल तक रिलेशन में रहने के बाद 3 दिसंबर 2017 को गोवा में ग्रैंड वेडिंग की थी. दोनों की मुलाकात कॉमेडी सर्कस शो में हुई थी, जहां हर्ष स्क्रिप्ट राइटर थे और भारती भी एक कंटेस्टेंट थीं. दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर बाद में प्यार हुआ. शादी के बाद दोनों ने कई शो होस्ट किए थे.

