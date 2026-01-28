विज्ञापन

अरिजीत सिंह ने कहां से की थी संगीत की पढ़ाई? ऐसे हुई थी करियर की शुरुआत

अरिजीत के करियर की शुरुआत साल 2005 में आए रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल’ से हुई थी. इस शो में उन्होंने एक प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया था. इसके बाद ये इंडियन आइडल में भी नजर आए थे. 

Read Time: 2 mins
Share
अरिजीत सिंह ने कहां से की थी संगीत की पढ़ाई? ऐसे हुई थी करियर की शुरुआत
अरिजीत ने हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में गाने गाए हैं.

बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहा दिया है. अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के फैसले से उनके फेमस काफी दुखी हैं. अरिजीत का संगीत से गहरा नाता रहा है. अरिजीत सिंह ने छोटी से उम्र में ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दी थी. इनके परिवार के कई सदस्य संगीत से जुड़े हुए थे. ऐसे में उनकी संगीत की शिक्षा घर से ही शुरू हो गई थी. अरिजीत सिंह की मामी ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण दिया था. जबकि उनके मामा तबला बजाते थे और उनकी मां भी गाना गाती थी. अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अरिजीत सिंह ने अपना करियर संगीत में बनाने का फैसला लिया. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी से भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखा और धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने तबला बजाना. 

कैसे हुई थी अरिजीत सिंह के करियर की शुरुआत

अरिजीत के करियर की शुरुआत साल 2005 में आए रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल' से हुई थी. इस शो में उन्होंने एक प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया था. इसके बाद ये इंडियन आइडल में भी नजर आए थे. अरिजीत बेशक ही ये शो नहीं जीत पाए थे लेकिन उनकी आवाज बॉलीवुड तक जरूर पहुंची. उन्होंने दिम रात और मेहनत की और साल 2011 में इमरान हाशमी की फिल्म ‘मर्डर 2' में गाना गाने का मौका मिवा. ‘फिर मोहब्बत' गाना काफी फेमस भी हुआ. इसके बाद अरिजीत ने  2013 में आई ‘आशिकी 2' के गाने में अपनी आवाद दी, ‘तुम ही हो' गाने से उन्हें जबरदस्त सफलता मिली. इस गाने की सफलता ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

अरिजीत के फेमस गाने की बात की जाए तो ‘चन्ना मेरेया', ‘अगर तुम साथ हो', ‘राबता', ‘केसरिया', ‘गेरुआ', ‘ऐ दिल है मुश्किल' और ‘चलेया' जैसे कई हिट गाने उन्होंने गाए. अरिजीत ने हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में गाने रिकॉर्ड किए है.

ये भी पढ़ें- अरिजीत सिंह ने करियर के पीक पर क्यों किया संन्यास का ऐलान? उन्हें जानने वाले नहीं हैं हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arijit Singh, Arijit Singh News, Arijit Singh Retirement, Arjit Singh Arijit Singh Age, Arijit Singh Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com