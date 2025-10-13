विज्ञापन

क्रिकेट मैच में कैटरीना को जब कर दिया था विक्की कौशल ने आउट, सहना पड़ा पत्नी का गुस्सा, बोले- किसी भी पति को...

बी टाउन के सबसे फेमस कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जब एक फ्रेंडली मैच के दौरान विकी कौशल ने कैटरीना का कैच पकड़ लिया था, तब उनका रिएक्शन क्या था.

विक्की ने पकड़ा कैटरीना का कैच
नई दिल्ली:

फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में अक्सर सेलिब्रिटीज आकर अपनी लाइफ और काम से जुड़े अनसुने किस्से शेयर करते रहते हैं. इस बीच जब कियारा आडवाणी और विक्की कौशल कपिल शर्मा के शो में पहुंचे, तब विक्की ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कई खुलासे किए और बताया कि कैटरीना को कंपटीशन करना बहुत पसंद है. शादी के बाद अंगूठी वाले गेम से लेकर क्रिकेट मैच तक में वो विक्की के साथ खूब कंपटीशन करती हैं. विकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं.

विकी कौशल ने बताया कैटरीना का राज

इंस्टाग्राम पर kaushalvibes नाम से बने पेज पर कपिल शर्मा शो का एक वीडियो पोस्ट किया गया, इस वीडियो में कियारा आडवाणी पहले बता रही हैं कि जब वो और विकी एक गाने की शूटिंग कर रहे थे, तब कैटरीना और वो फेस टाइम पर घंटों एक दूसरे से बात करते थे. इस पर जब कपिल ने उनसे पंजाबी रिचुअल के बारे में पूछा, तब विक्की ने बताया कि कैटरीना को शादी के बाद वाले गेम्स खेलना बहुत पसंद था और वो हर गेम में जीतना चाहती थीं.

क्रिकेट मैच में भिड़े विक्की और कैटरीना

इस दौरान विक्की कौशल ने कैटरीना के बारे में बात करते हुए बताया कि हम एक क्रिकेट मैच खेलने गए, कैटरीना मेरे अपॉजिट टीम में थी. जब मैंने कैटरीना का कैच पकड़ कर सेलिब्रेशन किया, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और फील्ड पर रुक कर उन्होंने पूरा सेलिब्रेशन देखा. विकी ने बताया कि कैटरीना को इंप्रेस करने के चलते उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, जो किसी भी पति को नहीं करनी चाहिए. सोशल मीडिया पर विकी कौशल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं और कमेंट कर रहे हैं कि विकी और कैट हमारे फेवरेट कपल हैं.

जल्द पेरेंट्स बनेंगे विकी और कैटरीना

बता दें कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 9 दिसंबर 2021 शादी की थी. हाल ही में उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट की, यानी कि जल्द ही कौशल परिवार में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है. वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल कुछ समय पहले छावा फिल्में नजर आए थे, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. वहीं, कैटरीना कैफ पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. 

