जब अक्षय कुमार की जान बचाने के लिए ट्विंकल को बार-बार मारनी पड़ी थी सैफ को लात, बताया वो किस्सा

बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मों से दूर हैं लेकिन अपने चैट शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में फिल्म इंडस्ट्री के सारे राज खोलती दिख रही हैं. पहले शो में वरुण धवन और आलिया भट्ट को देखा गया, लेकिन अब शो में सैफ अली खान और अक्षय कुमार को देखा गया है. पूरा शो गुरुवार को अमेजन प्राइम पर टेलीकास्ट किया जाएगा. शो के टेलीकास्ट की जानकारी देते हुए ट्विंकल खन्ना ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ शूटिंग पर बताए पलों को याद किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें अक्षय कुमार प्लेन के बाहर लटके हुए हैं और ट्विंकल खन्ना उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं.

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "याद आ रहा है वो समय जब मुझे अक्षय कुमार को एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज से बचाना था और बार-बार सैफ अली खान को लात मारनी थी. एकदम अफरा-तफरी का माहौल था, बिल्कुल हमारे नए एपिसोड की तरह." बता दें कि लेटेस्ट शो में सैफ अली खान ने उनके मुंबई वाले घर पर देर रात हुए हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि हमले के बाद मेरे घाव को सिल दिया गया था, कंधे और पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं ठीक था और चल पा रहा था. मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि एंबुलेंस से जाऊं, व्हीलचेयर से जाऊं, लेकिन मैं चल सकता था, तो मैं चलकर अपने घर गया. मेरा मानना था कि परिवार और फैंस को क्यों पैनिक करना है, लेकिन मेरे चलकर घर आने वाले वीडियो को लोगों ने नकली हमला करार दिया.

ट्विंकल ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने शर्मिला टैगोर से भी इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने भी एक्टर को व्हीलचेयर पर जाने की सलाह दी थी, लेकिन सैफ ने अपनी मां की बात नहीं मानी. इसके अलावा अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि ट्विंकल ने उनसे शादी जेनेटिक बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करने के बाद की थी. उन्होंने कहा कि लोग शादी में कुंडली मिलाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पिता, चाचा और बाकी रिश्तों की बीमारियों की जांच की. इन्हें खतरा लग रहा है कि मेरे परिवार में किसी को कोई भयानक बीमारी तो नहीं है. खुद ट्विंकल ने कहा था कि वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों में किसी तरह की कोई जेनेटिक बीमारी आए, इसलिए जांच करना जरूरी था.

