जब शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा को कहा पालतू चूहा, बोले- वह जंगली बिल्ली नहीं, एक्ट्रेस का ये आया जवाब

फरहान अख्तर की 2006 की फिल्म डॉन में प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आए थे. इसी फिल्म के बाद से दोनों की नजदीकियों की खबरें भी खूब चलीं.

प्रियंका चोपड़ा ने शाहरुख़ ख़ान के प्रति अपने क्रश को कभी नहीं छुपाया. कॉफ़ी विद करण में शाहरुख खान का नाम सुनकर शर्माती प्रियंका का वीडियो जमकर वायरल हुआ था. इससे बहुत पहले ही, प्रियंका चोपड़ा अपने क्रश के बारे में खुलकर बात कर चुकी थीं. 2003 में सिने ब्लिट्ज को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने शाहरुख को सेक्सी बताया था.

इस फिल्म में दिखे साथ

फरहान अख्तर की 2006 की फिल्म डॉन में प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आए थे. इसी फिल्म के बाद से दोनों की नजदीकियों की खबरें भी खूब चलीं. शाहरुख खान के सालों लंबे करियर में यह पहली बार था जब लोगों ने किसी को-स्टार के साथ उनकी नज़दीकियों के बारे में बात की. मैगजीन्स इस बात से भरी पड़ी थीं कि कैसे प्रियंका चोपड़ा उन पर मोहित थीं और कैसे शाहरुख खान उनका बहुत ख्याल रखते थे.

द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के मुताबिक जब शाहरुख खान से पूछा गया, आपने एक डायलॉग में उन्हें जंगली बिल्ली कहा है, क्या वह ऐसी ही हैं? शाहरुख खान ने कहा, "वह मेरी पालतू चूहा है".

प्रियंका चोपड़ा: "मैं चूहा नहीं हूं, और मुझे पालतू तो बिल्कुल नहीं बनाया गया है".

प्रियंका चोपड़ा: "कृपया मेरी तुलना करने के लिए कोई बेहतर दिखने वाला जानवर ढूंढ़िए".

शाहरुख खान: "ठीक है, वह मेरी पालतू खरगोश है. देखिए, मैं उससे बेहद, बेहद, बेहद प्यार करता हूं और उसकी प्रतिभा के लिए मेरे मन में सच्चा प्यार और सम्मान है."

दोनों से साधे रखी चुप्पी

शाहरुख और प्रियंका, दोनों 2011 में फिल्म के सीक्वल, डॉन 2 के लिए फिर से साथ आए. प्रियंका चोपड़ा ओम शांति ओम (2007), बिल्लू (2009) और रा.वन (2011) में स्पेशल अपीयरेंस में दिखी, जिनमें शाहरुख खान लीड रोल में थे. न तो शाहरुख खान और न ही प्रियंका चोपड़ा ने कभी इन अफवाहों की पुष्टि की, लेकिन ये चिंगारियां मीडिया में सालों तक चर्चा का विषय बनी रहीं.

