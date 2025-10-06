सुनामी में जब फंसी थीं प्रीति जिंटा, सैफ ने किया था ऐसा मैसेज, सुनते ही करण जौहर की छूटी हंसी

सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्मों में काम किया है, जिसमें सलाम नमस्ते और कल हो ना हो जैसी फिल्में भी शामिल हैं. दर्शकों ने इस जोड़ी को खूब प्यार दिया है. प्रीति और सैफ आपस में एक अच्छे दोस्त भी हैं और समय-समय पर एक-दूजे का हालचाल भी लेते रहते हैं. वहीं, सैफ और प्रीति में मस्ती-मजाक भी चलता रहता है. प्रीति अपने को-एक्टर सैफ के साथ हुआ एक फनी किस्सा भी शेयर कर चुकी हैं. प्रीति ने पॉपुलर फिल्ममेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में सैफ और उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया था, जो काफी फनी था.

सैफ ने किया था प्रीति को फनी मैसेज

कॉफी विद करण सीजन 2 में प्रीति जिंटा अपने को-एक्टर बॉबी देओल संग पहुंची थीं. यहां करण ने एक्ट्रेस के कई खूबसूरत पलों के बारे में जाना था और एक्ट्रेस ने भी बी-टाउन के अपने दोस्तों संग बॉन्डिंग को साझा किया था. वहीं, करण के एक सवाल पर उस वक्त माहौल बहुत मजाकिया हो गया, जब प्रीति ने सैफ के बारे में एक किस्सा शेयर किया था. दरअसल, साल 2004 में थाईलैंड के फुकेत में एक विनाशकारी सुनामी में प्रीति जिंटा फंस गई थी. वह अपने होटल के कमरे में थी. इस स्थिति में सैफ ने प्रीति को मैसेज किया और पूछा क्या तुम पानी के नीचे हो? इतना बताने के बाद प्रीति, करण और बॉबी सभी हंस पड़े.

सैफ और प्रीति की फिल्में

बता दें, जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त प्रीति और सैफ अपनी फिल्म सलाम नमस्ते के चलते चर्चा में थे. यह फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी, जो बड़ी हिट साबित हुई थी. इसके अलावा प्रीति जिंटा और सैफ ने कई बॉलीवुड फिल्मों में साथ में काम किया है, जिसमें इस जोड़ी की साथ में पहली फिल्म 'क्या कहना' थी, जो दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. सैफ और प्रीति आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और साथ ही एक-दूजे से खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. प्रीति को अब आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 में और सैफ को देवरा पार्ट 2 और अक्षय कुमार के साथ फिल्म हैवान में देखा जाएगा.