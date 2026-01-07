विज्ञापन

रणवीर सिंह के अतरंगी अंदाज का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचना, अजय देवगन-ऋतिक रोशन को पीछे छोड़ा

‘धुरंधर’ की शोहरत ने रणवीर पर पैसों की ऐसी बरसात की है कि एक्टर ने अब तक की गई फिल्मों के कलेक्शन के मामले में रणबीर कपूर, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन और अजय देवगन तक को पीछे छोड़ दिया है. चलिए हम बताते हैं कैसे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक स्टार में शुमार रणवीर सिंह इस वक्त अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर' को लेकर काफी चर्चा में हैं. सिनेमा से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही फिल्म छाई हुई है, और वो है आदित्य धर के निर्देशन के बनी फिल्म ‘धुरंधर'. ‘धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कलेक्शन के मामले में शाहरुख, सलमान जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. ‘धुरंधर' की शोहरत ने रणवीर पर पैसों की ऐसी बरसात की है कि एक्टर ने अब तक की गई फिल्मों के कलेक्शन के मामले में रणबीर कपूर, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन और अजय देवगन तक को पीछे छोड़ दिया है. चलिए हम बताते हैं कैसे.

4000 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रणवीर सिंह की अब तक की गई फिल्मों का कलेक्शन जोड़कर देखें तो एक्टर ने 4,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ‘धुरंधर' की 33वें दिन तक की कमाई की बात करें तो भारत में फिल्म की नेट कमाई 831.40 करोड़ रुपये पहुंच गई है. वहीं दुनिया भर में यह 1,240 करोड़ रुपये पार कर चुकी है.

ओवरऑल करियर की बात करें तो रणवीर की ‘बाजीराव मस्तानी', ‘पद्मावत', ‘दिल धड़कने दो' मिलाकर 17 फिल्मों का टोटल कलेक्शन है 4,200 करोड़ रुपए. वहीं रणबीर की 22 फिल्मों का टोटल कलेक्शन है 4,000 करोड़ रुपए. ऋतिक रोशन की 25 फिल्मों का कलेक्शन हुआ है 3,860 करोड़ रुपए. वहीं विक्की कौशल की बात करें तो एक्टर की 10 हिट फिल्मों ने कुल मिलाकर 1,801 करोड़ का कलेक्शन किया है. शाहरुख, सलमान, रणबीर, ऋतिक, अल्लू अर्जुन, विक्की कौशल के अलावा रणवीर, जानेमाने एक्टर अजय देवगन को भी पीछे छोड़ चुके हैं. अजय देवगन की किसी भी फिल्म ने अभी तक ‘धुरंधर' के बराबर कमाई नहीं की है.

कब रिलीज होगा दूसरा पार्ट

‘धुरंधर' के पहले पार्ट की सफलता के बाद अब फैंस इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए बेताब हैं. इसका दूसरा पार्ट ईद के आसपास यानी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. गौर करने वाली बात ये है ईद के पास ही सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' भी रिलीज होगी. ऐसे में देखना होगा कि भाईजान अपनी फिल्म को ‘धुरंधर' के डर से आगे खिसकाते हैं या दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.  

