नीना गुप्ता जब दिल्ली में कर रही थीं शादी की शॉपिंग, तभी मिली खबर कि मंगेतर ने तोड़ दिया है रिश्ता

नीना गुप्ता अपनी सोच और जिंदगी जीने के अपने सलीके से बहुत ही बेबाक इमेज वाली एक्ट्रेस रही हैं. उनकी जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव, रिश्ते और ब्रेकअप सभी खुली किताब की तरह सामने हैं लेकिन इस बीच कहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर ज्यादा बात नहीं हुई. विवियन रिचर्ड के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले नीना शादी करने वाली थीं. क्या आप इस सगाई और शादी के बारे में जानते हैं? उनकी सगाई हुई थी लेकिन शादी से ऐन पहले उनके मंगेतर ने उन्हें छोड़ दिया.

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत के दौरान नीना ने याद किया कि कैसे उस आदमी ने बिना किसी सही वजह के रिश्ता तोड़ दिया. नीना ने याद किया, "मेरी सगाई एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसने आखिरी मिनट पर मुझे छोड़ दिया. हमारी रिंग सेरेमनी भी हो चुकी थी. शादी की तैयारी के लिए मैं अपने कपड़े और गहने खरीदने दिल्ली गई थी और अचानक मुझे उसका फोन आया कि हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं. मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसे साइनस का ऑपरेशन करवाना है."

हालात तब और अजीब हो गए जब उसी आदमी ने शादी तोड़ने के छह महीने बाद उन्हें प्रपोज किया. नीना ने बेबाकी से कहा, "मुझे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी - वह ऑपरेशन बाद में भी हो सकता था. आज तक, मुझे शादी तोड़ने की वजह नहीं पता. मैं उसके घरवालों से पूछती रही कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया. फिर वह छह महीने बाद वापस आया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है. मैंने कहा, दफा हो जाओ. अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती."

एक सवाल करता रहा परेशान

उन्होंने कहा, "तब भी मैंने उससे पूछा पहले मुझे बताओ कि तुम शादी क्यों टालना चाहते थे. उसने मुझे नहीं बताया. इसलिए आपको नहीं पता कि कोई किन हालात से गुजर रहा होता है. हमें मजबूरी में फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए लोगों के फैसलों के आधार पर उन्हें जज नहीं करना चाहिए."

इस दिल तोड़ने वाली घटना के बाद नीना क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिश्ते में आईं और शादी के बिना बेटी मसाबा को जन्म दिया. नीना ने 2008 में विवेक मेहरा से शादी की. वर्कफ्रंट पर बात करें तो नीना ने पंचायत और मसाबा मसाबा जैसी सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस से अपनी एक खास जगह बनाई है. अब वह संजय मिश्रा के साथ 'वध 2' में नजर आएंगी. यह फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.