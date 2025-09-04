विज्ञापन

ऋषि कपूर को जब मेरा नाम जोकर में कास्ट करने की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया?

आज ऋषि कपूर का जन्मदिन है. हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे और चमकते सितारों में से एक रहे ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और किस्से हमेशा जिंदा रहेंगे.

ऐसा ही एक किस्सा है उनके बचपन का, जब उन्हें पहली बार अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में छोटा जोकर बनने का मौका मिला. ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता राज कपूर ने उनकी मां कृष्णा राज कपूर से पूछा, "चिट्टू (ऋषि का निकनेम) छोटा जोकर का रोल करना चाहता है, क्या इसे करवा दें?" मां ने शर्त रखी, "अगर पढ़ाई में दखल नहीं होगा और शूटिंग सिर्फ शनिवार-रविवार को होगी, तो कोई ऐतराज नहीं."

ऋषि कपूर ने याद किया कि वह सब बातें सुन रहे थे और उनके दिल में जैसे खुशी के लड्डू फूट रहे थे. उन्होंने कहा, “एक्टिंग का मौका मिल गया… तो मैं भागा अपने कमरे में.” कमरे में जाते ही उन्होंने अपनी डेस्क खोली, कॉपी निकाली और फटाफट अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस शुरू कर दी. उस छोटे से ऋषि को यकीन था—“अब तो मैं एक्टर बन गया.”

बचपन का यही मासूम सपना धीरे-धीरे उनकी जिंदगी का सच बना. मेरा नाम जोकर से शुरू हुआ ऋषि कपूर का सफ़र आगे जाकर बॉबी, कर्ज, चांदनी, दीवाना, अमर अकबर एंथनी और न जाने कितनी फिल्मों तक पहुंचा. उन्होंने रोमांस का नया चेहरा बनाया और अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा को कई अनमोल यादें दीं.

ऋषि कपूर ने करीब 90 फ़िल्मों में काम किया और उनकी कई मल्टी-स्टारर फिल्में भी हिट रहीं. बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा रही और दोनों ने नसीब, कुली, अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया. ऋषि कपूर के कई गाने आज भी अमर हैं. हमने तुमको देखा, चांदनी ओ मेरी चांदनी, एक हसीना थी एक दीवाना था, ओम शांति ओम और मैं शायर तो नहीं जैसे नगमे आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं.
 

