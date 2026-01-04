विज्ञापन

राज कपूर, शम्मी और शशि के स्टारडम को आगे ले जाएंगे अगस्त्य नंदा, इक्कीस में एक्टिंग देख कर अंकल रणबीर कपूर से हो रही है तुलना

अगस्त्य की मां श्वेता बच्चन, अमिताभ बच्चन की बेटी है. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनका राज कपूर के साथ भी रिश्ता है.

राज कपूर से भी है अगस्त्य नंदा का रिश्ता
नई दिल्ली:

अगस्त्य नंदा इन दिनों अपनी फिल्म इक्कीस को लेकर चर्चा में हैं. ये बड़े पर्दे पर उनकी पहली फिल्म है, इसके पहले जोया अख्तर की फिल्म आर्चीज में वह नजर आए थे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इक्कीस में अगस्त्य लीड रोल में नजर आने वाले हैं, फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में अगस्त्य ने उस युवा ऑफिसर का रोल निभाया है जो 21 साल की उम्र में लड़ते-लड़ते शहीद हो गए थे. अगस्त्य, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती हैं. अगस्त्य की मां श्वेता बच्चन, अमिताभ बच्चन की बेटी है. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनका राज कपूर के साथ भी रिश्ता है.

अगस्त्य का राज कपूर से रिश्ता

अगस्त्य नंदा अपने पिता की तरफ से राज कपूर से जुड़े हुए हैं. अगस्त्य के पिता, निखिल नंदा, रितु नंदा के बेटे हैं, जो लीजेंडरी एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर की बेटी थीं. इस तरह अगस्त्य राज कपूर के परनाती हैं. यह रिश्ता अगस्त्य और उनकी बहन नव्या को मशहूर कपूर फिल्म परिवार से जोड़ता है. राज कपूर से अपने रिश्ते के ज़रिए वह रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर से भी जुड़े हुए हैं. अगस्त्य रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर के कज़िन लगते हैं. इस तरह अगस्त्य कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली दोनों से ही जुड़े हुए हैं.

इक्कीस के बारे में

इक्कीस 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी है, जो देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक थे. इस फिल्म में अगस्त्य ने अरुण का रोल किया है. इसमें धर्मेंद्र ने भी अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दी है. इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र के फैंस उनकी आखिरी परफॉर्मेंस को देख पाएंगे और इस वजह से भी फिल्म काफी चर्चा में है. इक्कीस 1 जनवरी को भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है.

