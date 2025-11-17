विज्ञापन

जब सलमान और धर्मेंद्र के साथ रेखा ने किया था डांस, आते ही वायरल हुआ था Rafta Rafta

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है. जिसमें धर्मेंद्र भी शामिल हैं. रेखा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

जब सलमान और धर्मेंद्र के साथ रेखा ने किया था डांस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा अब एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं फिर भी वो हर जगह छाई रहती हैं. रेखा पब्लिक इवेंट्स में नजर आ जाती हैं. जिन्हें देखकर उनके फैंस खुश हो जाते हैं. उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. रेखा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो धर्मेंद्र और सलमान खान के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. रेखा की अदाएं और डांस मूव्स पर सलमान और धर्मेंद्र दोनों ही लट्टू होते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में सलमान खान और धर्मेंद्र व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं. दोनों ने फॉर्मल सूट पहना हुआ है. वहीं रेखा वेस्टर्न ड्रेस में शेड्स लगाकर कहर ढाती नजर आ रही हैं. तीनों साथ में सलाम-ए-इश्क के रीमिक्स पर डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे है. रेखा का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है.

फैंस ने किए कमेंट

इस डांस वीडियो पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- रेखा द क्वीन. वहीं दूसरे ने तीनों के लिए फायर इमोजी पोस्ट की है. कुछ फैंस किस इमोजी भी पोस्ट कर रहे हैं. इस डांस वीडियो को हजारों लोग लाइक भी कर चुके हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं. वो अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. वहीं धर्मेंद्र के पास भी इस समय कई फिल्में हैं. वो जल्द ही फिल्मों में नजर आएंगे. वहीं रेखा की बात करें तो वो फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं. मगर फैंस उन्हें फिल्मों में देखना चाहते हैं. वो कई बार किसी रियलिटी शो में जरूर नजर आ जाती हैं. जिसमें वो अपने करियर के बारे में कई बातें बताती हैं.

