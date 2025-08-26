जब पान पराग का विज्ञापन करने पर शम्मी कपूर पर भड़के थे राज कपूर, गुस्से में बोले- लोग तुम्हें हमेशा...

शम्मी कपूर ने अपनी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई थी. उनकी एनर्जी, डांस और रोमांटिक अंदाज ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था. शम्मी कपूर की तुम सा नहीं देखा, जंगली, जानवर, ब्रह्मचारी, कश्मीर की कली और तीसरी मंजिल जैसी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों पर छाई रहती हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके बड़े भाई और शोमैन राज कपूर उनसे बेहद नाराज हो गए थे. वजह थी शम्मी कपूर का एक मशहूर विज्ञापन. जी हां, इस विज्ञापन से शम्मी कपूर से राज कपूर इतना खफा हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि एक दिन यही विज्ञापन तुम्हारी पहचान बन जाएगा.

पान पराग के विज्ञापन पर पड़ी थी डांट

1990 के दशक में शम्मी कपूर ने पान पराग का विज्ञापन किया था. उस दौर में यह विज्ञापन इतना हिट हुआ कि हर किसी की जुबां पर उसका जिंगल चढ़ गया. लेकिन इस विज्ञापन की वजह से शम्मी कपूर को अपने ही भाई राज कपूर से डांट खानी पड़ी थी. एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने खुद बताया था कि राज कपूर ने इस एड के लिए उन्हें जमकर फटकार लगाई थी.

“Raj said with all your years and contribution to the film industry, your work as an actor, where has all your Junglee, Teesri Manzil, Professor, ere are they gone? Finished. People will remember you by Pan Parag?” - #ShammiKapoor criticised by #RajKapoor for doing Pan Parag Ad. pic.twitter.com/uLXlFzeg3I — Movies N Memories (@BombayBasanti) August 23, 2025

शम्मी कपूर पर क्यों भड़के थे राज कपूर

दरअसल. राज कपूर को लगा था कि इस विज्ञापन ने शम्मी कपूर की इमेज को नुकसान पहुंचाया है. उनका कहना था कि इतने साल तक एक्टर के तौर पर जो नाम और पहचान बनाई है. वो अब इस विज्ञापन के पीछे छिप जाएगी. राज कपूर ने गुस्से में यहां तक कह दिया था कि. 'लोग तुम्हें तुम्हारी फिल्मों से नहीं, बल्कि पान पराग के एड से याद रखेंगे. तुम्हारी जंगली, तीसरी मंजिल, प्रोफेसर जैसी फिल्में सब पीछे छूट जाएंगी,' और आखिर में ऐसा ही हुआ. शम्मी कपूर का नाम पान पराग के इस विज्ञापन से बुरी तरह जुड़ गया.

इस वजह से किया था विज्ञापन

हालांकि. शम्मी कपूर के लिए इस विज्ञापन को करने की एक बड़ी वजह भी थी. उन्होंने बताया था कि इस विज्ञापन में उन्हें दिग्गज एक्टर अशोक कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा था. जबकि उन्होंने कभी उनके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया था. यही वजह थी कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे.