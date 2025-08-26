विज्ञापन

जब पान पराग का विज्ञापन करने पर शम्मी कपूर पर भड़के थे राज कपूर, गुस्से में बोले- लोग तुम्हें हमेशा...

राज कपूर और शम्मी कपूर ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. इन दोनों भाईयों को लोग आज भी इनकी फिल्मों की वजह से जानते हैं मगर एक बार शम्मी कपूर पर राज कपूर भड़क गए थे.

राज कपूर ने जब शम्मी कपूर को दी थी ये चेतावनी
शम्मी कपूर ने अपनी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई थी. उनकी एनर्जी, डांस और रोमांटिक अंदाज ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था. शम्मी कपूर की तुम सा नहीं देखा, जंगली, जानवर, ब्रह्मचारी, कश्मीर की कली और तीसरी मंजिल जैसी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों पर छाई रहती हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके बड़े भाई और शोमैन राज कपूर उनसे बेहद नाराज हो गए थे. वजह थी शम्मी कपूर का एक मशहूर विज्ञापन. जी हां, इस विज्ञापन से शम्मी कपूर से राज कपूर इतना खफा हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि एक दिन यही विज्ञापन तुम्हारी पहचान बन जाएगा.

पान पराग के विज्ञापन पर पड़ी थी डांट

1990 के दशक में शम्मी कपूर ने पान पराग का विज्ञापन किया था. उस दौर में यह विज्ञापन इतना हिट हुआ कि हर किसी की जुबां पर उसका जिंगल चढ़ गया. लेकिन इस विज्ञापन की वजह से शम्मी कपूर को अपने ही भाई राज कपूर से डांट खानी पड़ी थी. एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने खुद बताया था कि राज कपूर ने इस एड के लिए उन्हें जमकर फटकार लगाई थी.

शम्मी कपूर पर क्यों भड़के थे राज कपूर

दरअसल. राज कपूर को लगा था कि इस विज्ञापन ने शम्मी कपूर की इमेज को नुकसान पहुंचाया है. उनका कहना था कि इतने साल तक एक्टर के तौर पर जो नाम और पहचान बनाई है. वो अब इस विज्ञापन के पीछे छिप जाएगी. राज कपूर ने गुस्से में यहां तक कह दिया था कि. 'लोग तुम्हें तुम्हारी फिल्मों से नहीं, बल्कि पान पराग के एड से याद रखेंगे. तुम्हारी जंगली, तीसरी मंजिल, प्रोफेसर जैसी फिल्में सब पीछे छूट जाएंगी,' और आखिर में ऐसा ही हुआ. शम्मी कपूर का नाम पान पराग के इस विज्ञापन से बुरी तरह जुड़ गया.

इस वजह से किया था विज्ञापन 

हालांकि. शम्मी कपूर के लिए इस विज्ञापन को करने की एक बड़ी वजह भी थी. उन्होंने बताया था कि इस विज्ञापन में उन्हें दिग्गज एक्टर अशोक कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा था. जबकि उन्होंने कभी उनके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया था. यही वजह थी कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे.

