धर्मेद्र और राज कपूर की चार अनदेखी फोटो जिन्हें देख समझ जाएंगे कैसा था दोनों का रिलेशन

राज कपूर और धर्मेंद्र ने शोमैन की ड्रीम प्रोजेक्ट 'मेरा नाम जोकर' में साथ काम किया था. इस फिल्म के अलावा इनकी साथ में कोई दूसरी फिल्म नहीं.

धर्मेद्र और राज कपूर की चार अनदेखी फोटो जिन्हें देख समझ जाएंगे कैसा था दोनों का रिलेशन
धर्मेंद्र और राज कपूर की दोस्ती
नई दिल्ली:

बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोस्तियां बड़ी अहम होती हैं. हम कई बार इस पर चर्चा भी करते हैं. कई दोस्तों को साथ देखकर खुश भी होते हैं जैसे अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह, सलमान खान और अजय देवनग, अभिषेक बच्चन और सिकंदर खेर, सलमान खान और शाहरुख-आमिर इन सभी स्टार्स ने लंबे समय में एक दूसरे का साथ दिया है और सपोर्ट किया है. इन दोस्तियों के जिक्र के बीच हम आपको कई साल पहले लिए चलते हैं. दो स्टार्स की एक जोड़ी जिन्होंने साथ में केवल एक फिल्म की लेकिन इनके बीच का प्यार और रिश्ता हमेशा ही बड़ा प्यारा रहा. हम बात कर रहे हैं राज कपूर और धर्मेंद्र की.

राज कपूर और धर्मेंद्र ने शोमैन की ड्रीम प्रोजेक्ट 'मेरा नाम जोकर' में साथ काम किया था. इस फिल्म के अलावा इनकी साथ में कोई दूसरी फिल्म नहीं. नसीब में राज कपूर का कैमियो था लेकिन कैमियो तो आप जानते ही हैं. केवल एक फिल्म यानी मेरा नाम जोकर में साथ काम कर धर्मेंद्र राज कपूर की फिल्म मेकिंग की सेंस और उनकी कला समझ चुके थे. 

धर्मेंद्र अक्सर लीजेंड्री फिल्म मेकर राज कपूर को जीनियस कहते थे. वह आज भी सोशल मीडिया पर राज कपूर के साथ तस्वीरें शेयर कर अपनी यादें ताजा करते रहते हैं. धर्मेंद्र ने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की और उनके बीच का प्यार और रिश्ते की गर्माहट तस्वीरों में साफ नजर आती है. बात करें मेरा नाम जोकर की तो इस फिल्म में धर्मेंद्र उस पड़ाव पर एंट्री लेते हैं जब राजू नौकरी की तलाश में था और सर्कस मालिक महेंद्र कुमार यानी धर्मेंद्र उसे नौकरी देते हैं.

